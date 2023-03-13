台南48間美食米其林指南推薦 老饕遊程循線吃好吃滿

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今年1月及3月新入選的4家店家分別是誠實鍋燒意麵、吃麵吧、阿文米粿、及七股養蚵園家。黃偉哲表示，台南美食能持續被肯定，感謝業者們的努力，有的堅守古法、有的不斷創新，滿足每一位顧客的味蕾，成就台南「美食之都」美名。台南觀旅局這次推出4條遊程涵蓋48家米其林餐廳及小吃，歡迎國內外遊客的到訪台南，並循著米其林指南的腳步，吃好吃滿！
台南觀旅局代理局長林國華表示，台南米其林共48家店家，類型包含小吃、台菜、火鍋、燒烤、海鮮、歐陸菜、法國菜、湘菜、日本菜和西班牙菜等料理種類，展現台南在地多元飲食風貌。今日有16間入選業者特別出席，現場展示東香臺菜海味料理的芋泥紫金雞腿、田媽媽長盈海味屋的長盈魚菲力、博仁堂的十全大補雞、府城食府(安平)的府城南靖雞、有你真好湘菜沙龍的飄香烤魚、毛氏紅燒肉、農家小炒肉、好湘啤酒鴨、黃燜土雞、金銀蛋時蔬、王家燻羊肉的古法燻羊肉、牛五蔵的台灣溫體牛鴛鴦鍋、阿星鹹粥的虱目魚粥、七股養蚵園家的乾拌蚵仔麵線、蚵嗲、蚵酥、阿文米粿的招牌米粿等店家的招牌料理，一道道色香味俱全。且目前正值學甲蜀葵花文化節(2/25-4/23)、臺灣國際蘭展(3/4-3/19)、白河木棉花節(3/11-3/26)等活動，觀旅局也推出4條美食老饕遊程，涵蓋台南山、海線不同玩法，搭配廟宇古蹟、觀光工廠、文創園區、博物館等景點，讓遊客暢遊台南、享用米其林美食。