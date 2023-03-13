經典賽／預賽A組誰最慘？網點「這國」嘆：天堂掉到地獄
世界棒球經典賽（WBC）A組預賽於昨（12）日正式落幕，中華隊不敵古巴以1比7落敗，義大利則以7比1擊敗荷蘭，最終確定為古巴隊和義大利隊挺進東京。雖預賽A組結束，但相關議題的熱度不減，就有網友討論A組中每隊的得失，並認為「這隊」可能是這次的最大輸家。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於PTT討論A組各隊的得失，認為古巴、義大利、巴拿馬和台灣都在此次比賽中有些收穫，古巴在連兩敗後以分組第一之姿晉級，在台灣買完後又可以去日本採購；義大利準備帶著咖啡機去東京；巴拿馬則獲得WBC的隊史首勝；台灣則是換血成功，也找回棒球迷們的感動。
反觀荷蘭，連兩屆以WBC四強的身分獲得賽程禮遇，一開始也用二連勝展現出A組最強的氣勢，「結果現在看起來晚節不保，從天堂掉到地獄」，原PO詢問「請問荷蘭在這次小組賽是不是最慘的了？」。
不少網友認同這個觀點，「如果荷蘭淘汰，真的是從天堂掉到地獄」、「荷蘭這個劇本很有以往中華隊的風格」、「荷蘭先2勝上天堂，古巴先2敗掉到地獄，結果．．」、「前兩天荷蘭還說要提前派人去日本情蒐，現在不用了」、「荷蘭這種發展比台灣更讓人心碎，先二連勝再二連敗淘汰」，不過有人認為「不會，因為不用打資格賽」、「打資格賽那隊才是吧」。