佈局長線遊輪市場　業者推新商品攻一房難求熱門景點

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另外，亮點行程還包含旅客前進希臘必訪的米克諾斯島及聖托里尼島，夏季期間更是一房難求，業者也從中突破，推出土希遊輪十二天行程，自台北直飛伊斯坦堡航班，搭乘雙子座愛琴海遊輪，入住高級海景艙，免去旅客訂不到房間的擔憂，同時省下繁瑣的交通工具及接駁時間。
可樂旅遊行銷部副總經理林冠賢接受《NOWnews》採訪指出，疫情後缺工的問題持續，很多歐洲飯店營運房數沒有那麼多，或是價格就會被墊高，所以藉由郵輪旅遊的方式，完全取代交通、住宿成本，而且可以去的國家或是景點數量也較陸上團多元，「以前你想要去義大利或是羅馬，可能要報兩個團，才走得到兩種行程，因此郵輪遊程上的包裝也會比較不同」。
以往台灣消費者習慣的商品都是以台灣為母港，去到日本或韓國，「比如說去4天3夜沖繩、或是6天5夜釜山或長崎，都是比較經典的商品」，林冠賢說，但此次針對長線遊輪市場，在陸地和船上時間分配也不一樣，只要是熱門景點或是知名的旅遊港口，在行程上都會包裝，增加陸上遊覽的豐富度。
林冠賢也透露，其實目前市場上的郵輪商品恢復程度約僅有疫情前的6成，但在產品的多元度上的確業者會想更多的主題遊程包裝，「疫情之後消費者的確更敢花」，一些比較傳統的遊程不會是首選，反觀高單價、高天數的商品相當搶手，「北歐極光遊程單人要價14萬，去年就推了15、16團，是我們賣得最好的商品」，未來在第三季，可樂旅遊也會推出搭配內陸的河輪，包含塞納河、多瑙河等新商品線。