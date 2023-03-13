《媽的多重宇宙》老外愛！狂賣30億 腦動大開片魅力解析
第95屆奧斯卡頒獎典禮台灣時間今（13日）中午圓滿落幕，入圍11項成為大贏家的《媽的多重宇宙》，最終抱走最佳影片、導演、女主角、男女配角等7獎，最為風光，究竟本片的魅力在哪，讓影藝學院會員口味丕變，甘願投票給這部不好咀嚼、腦動大開的獵奇片？因為它激起觀眾共感，加上令人拍案叫絕的情節和元素，題材新穎，讓國際影壇為之驚艷。
記者楊穎軒／綜合報導
《媽的多重宇宙》講述美國華裔移民、洗衣店老闆娘秀蓮（楊紫瓊 飾），在老父親（吳漢章 飾）生日這天，除了要阻止女兒（史蒂芬妮許 飾）出櫃、替無用丈夫（關繼威 飾）擦屁股，還得去稅務局向古板大嬸（潔米李寇帝絲 飾）解釋稅務問題，怎料，剛踏進大樓電梯，丈夫竟搖身一變，演起《駭客任務》，稱自己是另一個宇宙的版本，而秀蓮也是千萬宇宙裡的其中一個，還來不及理解，邪惡勢力已在多元宇宙中蔓延，世界即將毀滅，秀蓮必須獨自去探索其他宇宙中與自己相關的不同人生經歷來拯救世界。
電影從楊紫瓊飾演的亞裔移民母親角度，給了女主角和觀眾一個「幻想可以改變現實」的設定，沒時間打理自己，每天蓬頭垢面，忙著顧店還要張羅家裡大小事，對人生的無力感，正好引起許多觀眾的共鳴，可以暫時抽離現實世界，與秀蓮穿梭不同宇宙，最後秀蓮歷經一切後跟家人及自己和解，全片充斥爆笑、無厘頭、科幻情節，熱血的武打場面，也有賺人熱淚的親情戲，片中以多線敘事向多部經典電影和明星致敬，如《2001太空漫遊》、《鐵達尼號》、《料理鼠王》、成龍、周星馳、王家衛等，影癡會驚喜連連。
《媽的多重宇宙》原本只在北美少數影廳放映，好口碑傳出後，票房迅速突破1億美元（約30億台幣），「功夫皇后」楊紫瓊更橫掃整個獎季的影后，從年初的國家評論協會獎、金球獎、美國演員工會獎、獨立精神電影獎到最高殿堂奧斯卡金像獎，拿獎拿到手軟，也真正確立楊紫瓊實力派國際影星的地位。