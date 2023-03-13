武媚娘穿越《媽的多重宇宙》！翻譯神句集合　有內涵才懂

我是廣告 請繼續往下閱讀
院線版：要學會放下，必經歷千千萬萬個你對自己咆哮。
新譯版：別的宇宙沒有一刻不在吶喊著，要吸引妳的注意。
譯者「@ndy」a.k.a.娛樂記者出身的「旁白鴿」曾親上火線，在臉書為自己的翻譯辯護。他表示「這句我有哭出來，也想從譯文表達感動」。
🔴Just be a rock.
院線版：你現在是王安石。
新譯版：儘管當顆石頭吧。
此句，「旁白鴿」的解釋是，「秀蓮冠夫姓為王，安在一處為石」。
🔴It’s called unlovable bitches like us make the world go round.
院線版：武媚娘愛缺，奪掌全世界。
新譯版：就是我們這種冷酷沒人愛的臭女人，撐起一片天。
此句，「旁白鴿」的解釋是，「這句我有笑出來，也想從譯文傳遞趣味」。
🔴Because it’s all just a pointless swirling bucket of bullshit.
院線版：這一切都是大便版咒術迴戰。
新譯版：因為這一切都只是毫無意義原地打轉的鬼扯淡。
此句是「旁白鴿」唯一承認「譯」過頭的一句。他在臉書中表示，「承認超譯，出現在感性場合確實突兀」。
🔴Verse-jump
院線版：宇宙搖。
新譯版：宇宙跳躍。
有網友認為「宇宙搖」改為「宇宙跳躍」，似乎失去了一些小樂趣。
🔴See something I didn’t see
院線版：路轉溪橋忽見。
新譯版：我本來希望你會看到我沒看到的東西。
🔴Get very good with our feet
院線版：成為「腳腳者」。
新譯版：我們也很會用腳啊！
🔴I’m useless alone.
院線版：天生我材沒有用。
新譯版：我一個人就沒用了。
更多「2023奧斯卡頒獎典禮」相關新聞。