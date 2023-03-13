名家論壇》羅承宗／立委考察地方自辦工程的憲政錯位

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況且按司法院釋字498號解釋「中央政府或其他上級政府對地方自治團體辦理自治事項、委辦事項，依法僅得按事項之性質，為適法或適當與否之監督。地方自治團體在憲法及法律保障之範圍內，享有自主與獨立之地位，國家機關自應予以尊重」意旨，倘若中央民代或部會，恣意找理由與藉口要求地方政府陪同考察地方自辦工程，這種情況顯然也是不恰當的政治越位，似與地方自治原則背道而馳。長久來看，當非國家發展之福。
在憲政體制下為何要設計分權制度，根本的原因就在於避免權力的濫用，並設計相對且合理政治課責機制。例如地方議員於議會上，質詢地方政府、以議員職權要求會勘、辦理說明會等，大抵率為合乎憲政分權設計的民主原則。政黨若要過問地方政府施政課題，應該培養在地人才進入議會，參與地方民主政治之運作。尤其對於2022年地方大選表現不佳的政黨來說，更應深刻揚棄執著於「揭弊秀」的短線炒作心態。重新深耕地方、拔擢基層，方為正本清源之道。
●作者：羅承宗／台大法學學士、碩士，輔大法學博士。現為南臺科大財法所教授
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