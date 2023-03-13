今日最聚焦／輕症免隔離將上路！專家：接下來還有2階段

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洪子仁指出，台灣自去年4月經歷Omicron的大規模社區流行後，目前已超過1016萬人確診，大約佔全國人口總數44.5%，這還僅是有通報的比例，有些民眾染疫不一定有通報確診，根據推估，未通報染疫者可能約有3成至3成5，台灣真實世界感染人數可能落在7成到7成5，甚至更高。
洪子仁進一步指出，多數國人都曾被感染1次，加上3劑疫苗接種率也都超過77%以上，這2數字形成社區免疫防護網，加上本土病毒株監測發現，現在主流變異株BA.2.75以及BA.5，沒有新的變異株，對台灣造成大規模社區傳播風險與機率就會大大降低。
不過洪子仁強調，未來輕症免隔離、免通報，「不代表你可以確診後就趴趴走 」，民眾應發揮公民素質、要有好的公共衛生意識，確診要當作好像感冒、流感一樣，在家裡好好的休息3到5天，「如果你要外出，除非你自己快篩已經陰性了那你再出來，那這個是一個非常重要的一個概念」。
洪子仁也提醒， 因為輕症者免隔離、通報，有些染疫民眾可能還是會進入社區，「這個不是完全排除的，這絕對是會發生的情況」，因此還沒感染過的人，尤其是還沒打完3劑完整疫苗的人，甚至連1劑疫苗都未打的人，要特別關心。
談及防疫下一步，洪子仁認為，疫情已經走下波來到幾乎最後2階段，輕症免隔離之後，就剩下2個議題，首先是大眾交通上的口罩禁令是否可能在4、5月解除、醫療機構口罩禁令6月解除，其次則是新冠肺炎法定傳染病等級調降、指揮中心降級開設或解散，「所以3月20號的這個可以說是，在防疫的作為上來講，我們又邁出這個最重要的一步可以往前繼續來前進」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。