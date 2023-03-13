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今日廣場》王立澤／從立院台南考察看藍黃合的荒謬

▲時代力量立委陳椒華考察學甲掩埋場。（圖／作者提供）
▲時代力量立委陳椒華考察學甲掩埋場。（圖／作者提供）

文／王立澤

王立澤／研究生

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隨著台灣在棒球經典賽確定出局，許多球迷紛紛探詢是否因賽程安排導致最關鍵戰役對我方十分不利時，另一個荒謬的事情也正在台南悄悄上演中。根據立法院交通委員會公布的考察通知單，13日考察「台南鐵路地下化挖掘遺構暨學甲掩埋場壘球場」，這種不倫不類的行程，正凸顯出藍黃合假監督之名，行亂搞之實的誇張情事。

對立法院運作有基本認識之人，看到這紙通知都會丈二金剛摸不著頭腦，畢竟交通委員會看鐵路地下化很正常，但掩埋場分明是社福衛環委員會的業務，為何會由交通委員會安排？再看一下由時代力量前黨主席陳椒華發布的採訪通知：「考察台南學甲壘球場公共工程弊案」，答案就呼之欲出了。

根據台南市府的說法，這一處土地原先是掩埋場，經地方要求活化、採納意見後，在經費考量下，透過復育工程，改成能夠從事壘球運動的練習場地，而非正式規格的壘球比賽場，對照復育前典型的掩埋場景象，復育後的景觀對地方本是美事一樁，只可惜完工後馬上遇到疫情，所以至今仍未正式對外開放；此外，按照市府規劃與地方聲音，目前也持續往「多功能多元化使用」的方向處理中。

這樣一個簡單的經過，到了陳椒華的新聞稿，卻變成彷彿是十惡不赦的事情，一下是可見廢棄物、一下是不符合簡易球場工程規範，無視該處本來就是掩埋場，且場地樣本也有送到中央環保署環檢所檢測合格，已證明無毒無害的事實，動輒用「弊案」指控。試問，這種未審先判的態度，陳椒華是把自己當成大法官了嗎？

若是把陳椒華和立法院交通委員會的考察通知單結合在一起看，更是不難發現，這是一場「禮尚往來」的政治秀；陳椒華先是在召委選舉中票投國民黨，讓國民黨取得一席召委來示好；國民黨則無視交通委員會的業務職權，硬排一場「掩埋場視察行程」回贈給陳椒華開記者會。這種藍黃合，不只是荒謬，也是更加證明台灣需要更有專業意識的反對黨，而不是只想作秀搏版面的政治人物。


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