今日廣場》王立澤／從立院台南考察看藍黃合的荒謬

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對立法院運作有基本認識之人，看到這紙通知都會丈二金剛摸不著頭腦，畢竟交通委員會看鐵路地下化很正常，但掩埋場分明是社福衛環委員會的業務，為何會由交通委員會安排？再看一下由時代力量前黨主席陳椒華發布的採訪通知：「考察台南學甲壘球場公共工程弊案」，答案就呼之欲出了。
根據台南市府的說法，這一處土地原先是掩埋場，經地方要求活化、採納意見後，在經費考量下，透過復育工程，改成能夠從事壘球運動的練習場地，而非正式規格的壘球比賽場，對照復育前典型的掩埋場景象，復育後的景觀對地方本是美事一樁，只可惜完工後馬上遇到疫情，所以至今仍未正式對外開放；此外，按照市府規劃與地方聲音，目前也持續往「多功能多元化使用」的方向處理中。
這樣一個簡單的經過，到了陳椒華的新聞稿，卻變成彷彿是十惡不赦的事情，一下是可見廢棄物、一下是不符合簡易球場工程規範，無視該處本來就是掩埋場，且場地樣本也有送到中央環保署環檢所檢測合格，已證明無毒無害的事實，動輒用「弊案」指控。試問，這種未審先判的態度，陳椒華是把自己當成大法官了嗎？
若是把陳椒華和立法院交通委員會的考察通知單結合在一起看，更是不難發現，這是一場「禮尚往來」的政治秀；陳椒華先是在召委選舉中票投國民黨，讓國民黨取得一席召委來示好；國民黨則無視交通委員會的業務職權，硬排一場「掩埋場視察行程」回贈給陳椒華開記者會。這種藍黃合，不只是荒謬，也是更加證明台灣需要更有專業意識的反對黨，而不是只想作秀搏版面的政治人物。
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