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揭雙語教學亂象！全教總籲停審雙語國家發展中心設置條例

▲全教總今（13）日批評，「雙語政策」推動以來，已造成各級學校現場諸多亂象，呼籲停止審查「雙語國家發展中心設置條例」。（圖／全教總提供）
▲全教總今（13）日批評，「雙語政策」推動以來，已造成各級學校現場諸多亂象，呼籲停止審查「雙語國家發展中心設置條例」。（圖／全教總提供）

記者李琦瑋／台北報導

立法院司法法制委員會預定週三審查「雙語國家發展中心設置條例草案」，全教總今（13）日批評，「雙語政策」推動以來，造成各級學校現場諸多亂象，各地方政府之間甚至出現日益紊亂的軍備競賽，長期必定造成學習的雙貧乏現象，呼籲立法院停止審查「雙語國家發展中心設置條例」，讓台灣教育回歸正軌。

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全教總理事長侯俊良表示，「雙語政策」長此以往必定造成學習的雙貧乏現象，不僅無法提升國家整體競爭力，反而將嚴重傷害學生基本學力與台灣整體教育品質，以111學年度新北市國中教師甄試為例，雙語類科錄取分數比一般組低，如數學科一般組最低錄取分為61.9分、雙語組為45分，資訊科技一般組最低分為51.9分、雙語組最低34.3分，已然呈現為雙語而雙語的亂象，值得各界正視。

台南市教育產業工會理事長陳葦芸表示，台南市推動雙語政策，至少面臨3大問題，學科知識與英語學習雙貧乏問題，影響教學正常化；雙語課程影響教師備課與輔導學生時間；現有師資不足，難以執行雙語課程。

陳葦芸指出，台南市以雙語融入各領域，漠視教師教學專業，不只誤導學生、教師和家長認為藝能科領域課程不重要，更嚴重減少學生學習該領域知識之時間，導致學科知識與英語學習雙貧乏之現象。

台南市要求學校辦理各項雙語課程計畫與活動，以「剪輯影片」方式，要求學校上傳活動成果影片，嚴重犧牲教師備課與輔導學生時間，影響各校實施既有的課程計畫；台南市英語教師除了教學外，需要辦理許多雙語活動，最近還要培訓各校老師通過「課室英語教師認證」，已無多餘時間備課與教學。

陳葦芸認為，雙語政策已造成教學現場諸多亂象，應該讓英語教師回到英語課堂，讓各領域教師專心教授各領域知識，錯誤的雙語政策應即刻停止。

立法委員陳琬惠指出，雙語政策施行至今5年，在執行起來讓教師和學生都面臨許多困境，不僅讓學生學習狀況有隱憂，教師教學困難，更是造成各地方政府的執行亂象，以及本土語言被排擠的狀況。

陳琬惠提醒，以英語為教學工具，極有可能造成學生學科與英語學習的雙輸局面，現階段台灣國中小英文城鄉差距仍然頗大，以2020會考英文成績拿到待加強的「C」為例，非偏鄉地區學校為29%，但非偏鄉地區為55%，雙語政策恐進一步犧牲弱勢學生權益，此一政策確實應該好好停下腳步檢討。

長期關注國家語言政策的台灣語文學會堅持「多語台灣，英語友善」的立場，呼籲政府立即停止雙語國家的政策，應成立「國家語言發展中心」，規劃台灣各族群以母語為主體的多語文教育，不應再以強勢帝國語言凌駕本土語言，背棄聯合國《兒童權利公約》第29條培養兒童對其父母及其自身語言文化的認同。

全教總表示，有鑑於雙語政策亂象頻仍，且嚴重牴觸《國家語言發展法》的精神，執意強推只會造成更難以收拾的災難，呼籲立法院停止審議「雙語國家發展中心設置條例草案」，嚴肅面對雙語政策帶來的災難，讓台灣教育回歸正軌。

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