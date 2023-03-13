賴清德15日登記黨內總統初選 「準總幹事」潘孟安將陪同
距離2024總統大選僅剩不到一年的時間，民進黨力拚延續執政，黨內總統初選於今（13）日開放登記。據了解，副總統、民進黨主席賴清德今日上午9時許已派人領表，並將在15日上午9時30分親自前往中央黨部登記，「競選準總幹事」、前屏東縣長潘孟安將會陪同；此外，賴清德也將發表簡短談話，不過並不會特別談及兩岸等議題。
記者黃宣尹／台北報導
民進黨內總統初選今日至17日開放領表登記，賴清德被視為最可能代表民進黨投入2024大選的人選，因此動向受到高度關注。據了解，賴清德今日上午9時許已派人領表，並將在15日上午9時30分親自前往中央黨部8樓登記，潘孟安預計將會陪同現身。
另據透露，賴清德當天登記後將發表簡短談話，不過並不會發布兩岸相關論述。黨政人士表示，賴清德的兩岸論述已經很清楚，不論這幾年的諸多公開場合，或者就職黨主席時，都已經多次說明，面對兩岸當前局勢，將堅持守護台灣民主、和平、繁榮的目標，帶領台灣「拚經濟、顧民生、強國防、保和平」，因此15日登記時將不會特別再次論述。
據指出，賴清德完成登記後，也會視黨內是否有挑戰者，再行規畫各項政見細節公開的時程，對比國民黨仍陷入內亂，賴清德「定於一尊」的態勢較為明確，賴陣營會步步為營，除了務實提出政見，也要感動台灣人民。