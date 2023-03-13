Selina遭火吻仍嫁張承中！5年婚畫句點 感恩前夫是貴人
41歲的Selina歌聲甜美、個性開朗，從S.H.E出道後就深受歌迷歡迎，曾與羅志祥（小豬）、黃子佼傳出緋聞，不過，都只以好朋友稱呼，直到前夫張承中的出現，在小巨蛋公開喊她老婆，才讓Selina名花有主，可惜命運多變，一場意外的火災讓兩人婚姻之路充滿變數，2011年雖按照原定計劃步上紅毯，卻在5年後宣告離婚，雙方分手不出惡言，Selina甚至帶男友小徐給前夫鑑定，張承中滿臉姨母笑表示肯定，互給對方祝福，成為一段佳話。
記者江芷稜/綜合報導
當年S.H.E當紅，經常上羅志祥的節目，意外擦出火花，週刊狗仔隊拍到Selina陪同小豬一起打球，疑似進行地下戀，不過，當時傳出黃子佼有意追求Selina，還一起出遊、打麻將，讓愛吃醋的小豬無法接受，2006年選擇分手，這段2年多的戀情畫上句點，但彼此還是朋友，Selina 還擔任小豬的演唱會嘉賓，大方同台沒有芥蒂。
2007年，Selina經由親友介紹認識張承中，低調展開交往，帥氣律師與美女歌手的搭配，顯得非常登對，戀情在2010年趨於成熟，張承中在S.H.E小巨蛋演唱會公開求婚，連喊5次老婆，讓全場都瀰漫粉紅泡泡，堪稱經典場面，未料9月訂婚後，她隔月赴大陸拍戲遭遇祝融之災，集結眾人之力治療，幸運撿回一命，Selina被火吻之後滿身傷疤，任爸勸張承中重新思考結婚一事，他依舊不離不棄，隔年娶回Selina。
可惜這段婚姻近5年後，依舊畫上句點，雙方都自責在婚姻裡做得不夠好，Selina自稱太注重事業，不夠賢妻良母，阿中坦言自己該負離婚最大的責任，因為工作忙碌忽略生活情趣，夫妻慢慢沒了交集，思考許久後決定分開，「少了一個老婆，卻多一個比親妹妹還親的妹妹」。
沒了婚姻羈絆，Selina稱阿中在人生最艱難時期，曾經給予陪伴照顧，是自己生命中的貴人，每年她選在10月生日，同時也是火災後重生日的期間，會跟張承中吃飯，互相關心近況，甚至祝福前夫跟尹馨的戀情，她前年也帶男友小徐跟張承中聚餐，獲得前夫的祝福，態度相當大方。少了一個情人，多了一個貴人，Selina從不和舊愛交惡，樂觀面對感情的挫敗，為她的生命累積更多珍惜的緣分，吸引幸福的正能量圍繞在身邊，感情世界終於開花結果。