天氣忽冷忽熱造成紅眼睛　女狂揉眼險失明

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洪啟庭指出，一開始門診檢查發現，陳小姐雙眼為近視600度，左眼(紅眼睛)最佳矯視仍有0.8，影響不大；其結膜下出血屬於嚴重程度；雙眼壓正常，個案本身也沒有外傷史造成眼睛紅、也無規則口服高血壓與服用通血路的藥物。於是在「結膜下出血」診斷下，給予類固醇藥水以降低血液滲漏並減少出血量，並給予眼用抗生素，以避免眼睛之二次感染，請病患幾天後回診，並告訴病患不要揉眼睛，大約兩至三周就可恢復。
沒想到才過完第五天，陳小姐慌張的匆忙回診，原先的結膜下出血，變成嚴重的結膜血腫。陳小姐說，因為真的很擔心眼睛的狀況，於是異想天開，每天熱敷大約30次以上；另外大約每小時就用力揉眼睛一次，希望把出血大力揉散，一直到了第五天起床，左眼因為嚴重的血腫，眼球根本無法轉動，看物體呈現複視現象，走路時不平衡，且容易跌倒，加上左眼視力也有些模糊，才又緊急就醫。
洪啟庭指出，經檢查發現，陳小姐視力大幅減退、眼壓飆升，另發現左眼後方竟有顆5公分的血塊，造成陳小姐左眼無法正常轉動而形成複視，另外可能輕微壓迫視神經，使視力下降；所幸眼球後血腫位置偏下方，沒有明顯壓迫到視神經，否則就有失明之虞。
洪啟庭說，評估陳小姐的狀況後，立即給予病患降眼壓眼藥水，以降低眼壓並且保護視神經；同時給予止血口服藥，使大塊血腫加速消失；同時嚴格要求陳小姐不能再揉眼睛，且定期按照醫囑，終於在一個月後，視力與眼壓完全恢復正常，結膜與眼球後的血腫也完全消失，複視也完全痊癒。
洪啟庭提醒，季節冷熱的交換，是結膜下出血最常發生的時分。此外，眼球外傷、熬夜、過於疲勞、老年人便秘用力後造成、大力咳嗽、有高血壓病史、合併全身血液方面的疾病，甚至服用通血管的藥物與健康食品等，都可能造成結膜下出血。結膜下出血並不可怕，只要一發生症狀，立刻就醫，且確實遵照醫囑，通常是沒有大問題的。