中市府追加減預算　新科議員：草率原編預算

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楊大鋐指出，這是盧秀燕市長任內提出之追加減預算的第四次歲入歲出平衡，證明盧市府沒有恣意浪費市民的稅款，但這次的情況卻引起了他的嚴重關切。他說，一些部門在追加預算時根本沒有考慮預算法規定，更沒有提供任何基礎來支持這些預算。市警察局更是科目錯誤，甚至在這個嚴峻的財政時期提出超過原預算的要求。
楊大鋐說，依預算法第79條規定之精神，所謂追加預算係指在原編法定預算之基礎上辦理之追加。但部分機關在無原編預算之基礎提出追加，亦無依法律增加業務而提出之追加；加上112年度剛開始執行才二個月就提出追加預算，顯示原編預算過於草率以及追加預算浮濫、浪費，他要求主計處改善以維法治精神。
此外，楊大鋐發現，本次追加預算尚有預算數字錯誤情事。是以警察局編列社口派出所辦公廳舍新建工程，該計畫自108年編列總預算經費計4,350萬元，原計畫預計二年完成，因各種原因致110年動用二備金1,500萬，總經費調整為5,850萬，截至111年度該預算已執行完畢。
楊大鋐說，這個情況是不可接受的！議員需要監督市府，確保他們恪守財政紀律，並遵守預算法規定。他要求市府改善這些錯誤，並提出修正後的預算書，以便各委員會進行嚴格的審議。