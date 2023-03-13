今日廣場》張宇／時代力量失落的正義感

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樂意傳播代理的遊戲《失落的方舟》在上市前一天無預警公告延後上市，讓期待已久的玩家相當錯愕，隨後又發現疑似有人得知《失落的方舟》無法如期上市，在消息發布前，先行拋售樂意公司股票，造樂意股價異常波動，從中獲得不法利益。當時就有大批網友發起一人一信向主管機關檢舉的活動。令人訝異的是，爭議頻傳的樂意傳播竟和鬧出下市危機的中福有關。眼尖的網友發現，老牌紡織廠中福的市場派大股東陳建、徐佇美、董事翁弘林、獨董高榮志等4人，「剛好」是樂意傳播的大股東和獨董，其中高榮志更是時代力量前秘書長，讓人質疑，莫非樂意內線交易風波被輕輕放下，背後其實有政治力介入？
其實，中福、樂意兩家爭議頻傳的上櫃公司背後都是同一批人這件事，幾天前宅神朱學恆已在直播節目中質疑，台北市議員徐巧芯也站出來呼籲檢調、主管機關調查，甚至大批網友湧入時代力量及其立法委員粉專，要時力對前秘書長高榮志與爭議上櫃公司糾葛不清的關係好好說清楚，但至仍不見時代力量黨中央公開說明。但時代力量不是最愛高舉公平正義，碰到涉己事件，卻又一副事不關己的態度，讓人懷疑時力是否仍記得創黨初衷，對選民的承諾是否還在？或者早已轉型成只會大聲咆哮的「作秀力量」？
總是高舉改革旗幟的時代力量，這幾年支持度每況愈下，根據《台灣民意基金會》最新政黨支持傾向數據顯示，時代力量支持度僅有1.1％，幾近歸零。如果還是只會站在道德至高點對別人指手畫腳，但碰到涉己事件就裝傻到底，或許滅頂之日已在不遠處。
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