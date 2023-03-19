ChatGPT夯／衝擊教育現場　國內大學鼓勵活用、研議規範

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近期國內外紛紛傳出，ChatGPT除日常對話外，還能解答考試目，甚至有學生會用此寫作業、做報告、代寫論文等，這也引起國內外各大學重視。除香港大學宣布禁用ChatGPT外，紐約市教育局也宣布公立學校電腦和網路不再開放ChatGPT，學校系統運用網路過濾，擋下ChatGPT網站，成為全美首例。
科大生小恩接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，他利用ChatGPT寫通識課的音樂心得報告，但寫出來的東西很死板，自己還是有把內容稍微修改，拿到了90分，還有一時興起，下指令寫了Java程式，都驗證無誤，身邊有些同學都在用ChatGPT寫作業跟報告了，但他還是想學會怎麼寫程式，所以並不會過度依賴ChatGPT。他認為，ChatGPT是很好的輔助工具、學習工具，可以正向看待。
清華大學日前舉行校務會報，宣步將成立工作小組，討論ChatGPT及AI對大學的學術和教學的輔助和影響，希望一兩個月內訂定相關規範或準則，給教師參考，防範可能延伸的學術抄襲或學術倫理等爭議。教務長巫勇賢表示，工作小組已召開討論，目前不會把ChatGPT視為教學威脅，而是希望師生善用，盼訂定出作業引用規範，顧及學術倫理；提醒教師勿單向授課、僅傳遞知識，教學應導入批判性思考、更深層的內容，多進行小組討論等，讓學生吸收內化知識。
中央大學校長周景揚也表示，ChatGPT是AI發展歷程，可以想像AI技術會越來越精進，可以做非常多事情，在教育領域，得思考如何善用有效工具，讓師生受惠外，也要關注對教學與研究的負面影響。
教務長王文俊說，學校已擬定15項題目的問卷，對全校教師進行調查，蒐集教師對於ChatGPT在教學、學習的意見，將提供給AI專長教師與主管組成的委員會開會討論，做出因應措施；也會針對教師辦理工作坊，請ChatGPT專家協助教師如何教學， 而非對學生束手無策。另外，學生若用ChatGPT寫作業報告，每個人都用一樣的工具，內容會大同小異，也會有「bug」，教師都看得出來，再者也能請學生口頭報告，透過發問，檢視報告是否由學生撰寫。
大學公布ChatGPT教學指引與措施
台大提出指引，在運用 ChatGPT於教學工作方面，建議教師使用ChatGPT製作教學或學習素材、草擬教學計畫或作業說明，或是出題時先用ChatGPT試做，若能獲得大部分正確答案，可以調整題目，如提升題目難度、加入課程獨特性內容、或能夠反映學生個人特色等角度來進行調整。
在因應學生於課堂上使用AI生成工具方面，台大指引建議教師先釐清在課程中使用AI生成工具的原則和規範，把相關規定標示於課程大綱內，如使用範圍、如何偵測學生是否使用等等；另外也能以加強課堂實作或演練、加深加廣課程評量方式因應。
針對學生學習面向，台大提醒學生，使用ChatGPT來撰寫課堂作業或報告，應明確標註使用ChatGPT產出的內容，且一定要進行資訊查核；建議將ChatGPT內容視為personal communication或correspondence，使用相對應的引用格式，可見APA、MLA、Chicago Manual Style等規定。
中華大學將採取3點辦法因應，包括把ChatGPT內容放入AI體驗課程中、成立工作坊探討對教學的幫助、以及與企業合作隨時掌握ChatGPT的最新發展。
中原大學提出5項具體措施以及3指引，具體措施包括課程加入新興科技與AI的應用與趨勢變化、開設教學工作坊、以新興科技教學作為高教深耕第二期分項計畫、利用新科技引導學生有效使用ChatGPT及AI。
3指引在申請入學招生部分，請各院系委員掌握書面審查要點，仔細評估學生的學習動機、興趣、能力及特質，並且在面試階段透過口試、筆試、實作來確認學生所提供的資料。在教師教學部分，鼓勵學生善用ChatGPT或AI等工具，並強化學習成效評量的方式；在學生學習部分，教導學生正確使用這些工具，同時鼓勵學生有更多的思辨過程，同時也要符合倫理規範。未來中原大學也會持續透過教師研習、工作坊、學習坊，來探討ChatGPT及AI在教與學方面的應用。
教育部表示，在升學方面，將請大學加強申請入學二階校系自辦甄試項目，包括筆試、口試或實作等，確認資料真實性與學生的真實能力；至於涉及大學課程教學與學術倫理等事項，將再請大學協進會討論或委託專業團體進行相關研究。
至於高中生可能以ChatGPT代寫學習歷程檔案。同為招聯會執秘的王文俊說，招聯會常委會將在5月初前開會討論，對於未來備審資料審查，提醒各大學注意內容是否雷同、口語化表達跟高中學生程度相不相配等；各校在進行口試、筆試、實作展演等甄試項目時，要特別謹慎，可以多問學生備審資料內容，檢查學生是否真的了解自己寫的東西，相關因應措施，在常委會討論後會有決議。
ChatGPT偵測器問世 教師仍得審慎使用
針對ChatGPT作弊抄襲疑慮，OpenAI已釋出軟體工具，能辨別文字是否由AI生成，但該程式仍是公開測試版本，OpenAI坦承針對1000字以下的文章仍十分不可靠，且AI生成的文本，可經過編輯來騙過偵測；史丹佛大學研究小組也提出DetectGPT新技術，能在不需知道是用哪個AI模型的情形下，檢測文本是否為AI產生。
史丹福網路高中11年級學生克里格在寒假期間推出CheckforAi，這是一個使用機器學習（machine learning）來偵測各種文件是否以人工智慧工具生成的平台；普林斯頓大學一名學生也推出偵測器GPTZero。
但台大指引提醒教師，目前技術無法提供足夠的準確度，若生成內容經過修改，偵測難度更高，另外，AI生成文字的內容為隨機的文字組合，即使偵測工具判定作業中有使用AI生成文字，亦無法提供確切的證據（不同於現存的原創性檢核工具，可以明確指出相似內容之期刊、或網頁內容），因此教師應謹慎使用任何偵測工具，以避免出現錯誤偵測時，無法以有效方法進行驗證，反而引發更大爭議。