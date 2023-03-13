高雄4月底前供水無虞　陳其邁：仍請大家務必節約用水

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陳其邁表示，以短期來看，有幾個時間點，一個是在三月底，以現在每日川流量，今天大概是6.1，比前年大旱時６.6差不多，歷年來平均大概是20左右，所以水情相對嚴峻，但是也要超前部署做好準備；另外一個大概就是在四月中也會來評估，再進一步在緊急供水的狀況是不是有再補強的地方，因為農作現在是在本田期，就是比較沒有在用水，抽穗期大概發生在四月初、中左右，可能需要用比較多的水，所以進一步的限制或者管制的措施，市府會視情況來再做調整。
陳其邁也指出，現在水資源開發跟水井開鑿的目標都是希望到四月底供水沒有問題，但是也要配合節約用水相關的多元管道與配套來確保四月底的供水，三月底、四月初有一些像鋒面或西南氣流等等可能有下雨的機率，會不會進一步影響到我們限水措施，是不是要升級，也要看天氣，看老天的臉色，希望三月底四月初能夠下雨，這樣水情就不會那麼緊張，假如到四月中或者四月底沒有下雨，那進一步的管制措施就可能要升級。
陳其邁說，水情現在是「黃燈」，隨時可能做調整，整體水資源的開發，採取「洪水資源化」、「增加伏流水工程」兩大策略，以確保未來供水無虞。市府除一方面加速里嶺伏流水工程，目前在發包階段，希望工程加快，未來可增加10萬噸，另在中上游增加伏流截取工程，預計再增9至15萬噸伏流水，期盼短程時間內加地下水資源，能提升至每年達125萬噸供水，備用水源相對更安全。
陳其邁也說，「洪水資源化」即增加貯水池和滯洪池，河床或河床高灘地，如何增加地下水供給，補注到地下水量，另推動在地滯洪，即河床外，針對目前閒置未耕種的土地，也加入民生用水供給、應急。