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高雄4月底前供水無虞　陳其邁：仍請大家務必節約用水

▲市長陳其邁昨天搭乘直升機，高空飛行勘查高屏溪流域，不放棄任何一滴可用水源，今天向民眾喊話，4月底供水無虞，但也請大家務必節約用水。(圖／高市府提供)
▲市長陳其邁昨天搭乘直升機，高空飛行勘查高屏溪流域，不放棄任何一滴可用水源，今天向民眾喊話，4月底供水無虞，但也請大家務必節約用水。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

高雄水情嚴峻，創南部降雨量30年最少，高屏溪流量下探6.2CMS，市長陳其邁今(13)日向民眾喊話，現階段的目標，水井開鑿方案欲保障用水至4月底供水無虞，配合多元配套，3月底、4月初預計有西南氣流、鋒面來，可能有降雨機率，也會影響未來限水措施是不是升級，也會隨時評估、調整，請大家務必節約用水。

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▲高市府建請水利署持續往高屏溪中上游開發伏流水，並加速開發高屏溪上游於荖濃溪、旗山溪匯流口的里嶺伏流水，水利署表示，里嶺伏流水工程預計4月開工，最快114年12月完工。(圖／高市府提供)
▲高市府建請水利署持續往高屏溪中上游開發伏流水，並加速開發高屏溪上游於荖濃溪、旗山溪匯流口的里嶺伏流水，水利署表示，里嶺伏流水工程預計4月開工，最快114年12月完工。(圖／高市府提供)
市長陳其邁昨與水利署、市府水利局、水資源專家丁澈士共同搭乘直升機，高空飛行勘查高屏溪流域，不放棄任何一滴可用水源，市府建請水利署持續往高屏溪中上游開發伏流水，並加速開發高屏溪上游於荖濃溪、旗山溪匯流口的里嶺伏流水，將可日供高雄10萬噸水源，水利署表示，里嶺伏流水工程預計4月開工，最快114年12月完工。

陳其邁表示，以短期來看，有幾個時間點，一個是在三月底，以現在每日川流量，今天大概是6.1，比前年大旱時６.6差不多，歷年來平均大概是20左右，所以水情相對嚴峻，但是也要超前部署做好準備；另外一個大概就是在四月中也會來評估，再進一步在緊急供水的狀況是不是有再補強的地方，因為農作現在是在本田期，就是比較沒有在用水，抽穗期大概發生在四月初、中左右，可能需要用比較多的水，所以進一步的限制或者管制的措施，市府會視情況來再做調整。

陳其邁也指出，現在水資源開發跟水井開鑿的目標都是希望到四月底供水沒有問題，但是也要配合節約用水相關的多元管道與配套來確保四月底的供水，三月底、四月初有一些像鋒面或西南氣流等等可能有下雨的機率，會不會進一步影響到我們限水措施，是不是要升級，也要看天氣，看老天的臉色，希望三月底四月初能夠下雨，這樣水情就不會那麼緊張，假如到四月中或者四月底沒有下雨，那進一步的管制措施就可能要升級。

陳其邁說，水情現在是「黃燈」，隨時可能做調整，整體水資源的開發，採取「洪水資源化」、「增加伏流水工程」兩大策略，以確保未來供水無虞。市府除一方面加速里嶺伏流水工程，目前在發包階段，希望工程加快，未來可增加10萬噸，另在中上游增加伏流截取工程，預計再增9至15萬噸伏流水，期盼短程時間內加地下水資源，能提升至每年達125萬噸供水，備用水源相對更安全。

陳其邁也說，「洪水資源化」即增加貯水池和滯洪池，河床或河床高灘地，如何增加地下水供給，補注到地下水量，另推動在地滯洪，即河床外，針對目前閒置未耕種的土地，也加入民生用水供給、應急。

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