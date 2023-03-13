小S穿高中生制服重返18歲！粉絲驚呆：根本ASOS
海外疫情解封，綜藝一姐小S繼澳洲家庭旅遊後，終於如願以償，飛往「國民姐夫」具俊曄的故鄉韓國度假，和工作團隊一起享受異國美食，頂著一頭俏麗短髮的她，穿上高中制服到樂天世界玩耍，彷彿重返18歲，被網友狂讚根本是美少女，宛如回到當年ASOS組合的青春樣貌，令人腦海瞬間浮起《十分鐘的戀愛》旋律。
記者江芷稜/綜合報導
大S當年跟具俊曄談戀愛，姐妹倆經常到韓國玩，跟著歐巴的腳步品嘗道地美食，直到大S與具俊曄重燃愛火後，她仍對韓牛、部隊鍋、醬蟹念念不忘，很想重返舊地大啖美食。
小S近日如願以償，與工作團隊受邀到韓國宣傳觀光旅遊，不斷更新她的「美食日記」，稱讚韓國部隊鍋好吃，加上起司後彷彿要融化了自己的心，打趣說回到台灣應該會變胖，希望觀眾不要介意，不過她頻頻口誤，把韓文的好吃說成好帥，惹得同事哈哈大笑。
在最新的照片中，只見她換上高中制服，學院風短裙下露出一雙美腿，在樂天世界擺出青春無敵的姿勢，彷彿18歲高中生，一點都沒有違和感。
網友猛誇她青春美麗，就像當年剛出道高唱《十分鐘的戀愛》一樣，外貌幾乎沒變，還有大陸網友在小紅書曬出巧遇小S時的合影，透露她毫無明星架子，聽到粉絲自稱山東人，她竟用山東腔說：「老鄉見老鄉！」超級親切態度獲得讚賞。