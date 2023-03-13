代表僑委會出訪墨爾本 阮昭雄：樂見僑社結合台灣信仰
僑委會副委員長阮昭雄於台灣時間13日前往澳洲墨爾本，拜會當地的僑社，並前往維省潮州會館「關聖帝君廟」、維省欽廉同鄉會「護國觀音廟」進行參拜，也受到會長及理監事熱烈歡迎。阮昭雄表示，僑胞在世界各地打拚奮鬥，也感謝各城市熱心的僑商、僑民願意組成僑社，而像這次拜會的墨爾本兩大僑社，都結合台灣信仰，供俸關聖帝君、護國觀音，讓僑民即使在海外也能持續信仰自由。
記者丁上程／綜合報導
從台北市議員轉任僑委會副主委的阮昭雄，上任後便進行馬不停蹄的拜會活動。從台灣時間8日晚間就出發前往紐西蘭，今（13）日則是抵達澳洲人口數第二多的城市墨爾本。而阮昭雄也隨即前往拜會當地僑社，而當地最大的兩大僑社「潮州會館、欽廉同鄉會」，分別以「關聖帝君廟、護國觀音廟」做結合。
阮昭雄表示，維省潮州會館「關聖帝君廟」及維省欽廉同鄉會「護國觀音廟」都是香火鼎盛、凝聚力極佳的僑社，與會長及理監事們合影時內心感驕傲，欣見海外僑民在世界各地順利發展、而且信仰有所依靠，也感謝僑社的付出。
多年來維省潮州會館透過一年一度舉辦潮州節，慶賀關聖帝君誕辰，鼓勵僑民們為家人祈福，凝聚台灣最重視的家人情感，祈祝平安、富足、健康、幸福。欽廉同鄉會也持續一年一度舉辦觀音誕活動，現場除豐盛佳餚、還有義賣競標、摸彩活動，現場氣氛熱鬧愉快。