彭俊亨轉任生美基金會董事長　蔡嘉駿掌文策院

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新任生美基金會董事長彭俊亨，現任元智大學文化產業與文化政策博士學位學程專任副教授、兼任文策院董事長，歷任文化部政務次長、國藝會執行長、基隆市文化局長等，熟稔國內藝術文化生態，具豐富文化行政經歷、溝通協調能力，與專業社群互動極佳，是國內少見兼有藝術與公共行政專業的文化人。
文化部說，為達「壯大台灣文化內容」政策目標，史哲就任後立即召集文創司、影視司、影視局等相關業務單位及文策院，每週召開影視會報，期盼有效整合政策資源，重啟台灣旗艦型戲劇或大河劇、改善投資評估流程、打通輔導金及投資媒合綠色通道、加速內容產業推向國際市場等，而文策院在其中即扮演對接產業、接軌國際的重要角色。
新任文策院董事長蔡嘉駿，現任「台灣新媒體暨影視音發展協會（NMEA）」理事長、文策院董事，曾任東立出版社總編輯、華義國際數位娛樂執行長、韓商YNK台港區董事長、韓商Hanbit Soft臺港區執行長、酷瞧新媒體執行長等。曾經引領台灣選秀風潮、創下超高收視率的《星光大道》、《天團星計畫PLAN-S》，以及多部網路影劇作品《深藍與月光》、《可惡！把我的青春還給我》、《富錦街上的那些故事》等，皆由其監製。
史哲認為，蔡嘉駿經歷涵括漫畫、遊戲、廣告、影視、新媒體、國際娛樂產業等，近年更透過新媒體協會運作，掌握國內影視產業內容開發、製作、銷售及資金問題，並與國際影音串流平台Netflix、Disney+及韓國官方、民間影視機構等建立良好互動關係，是相當難得熟悉多元內容產業的前瞻性、綜合性、國際性人才，「相信蔡嘉駿將是接棒帶領文策院再精進的關鍵人物」。
史哲強調，兩位適才適所、缺一不可的董事長，未來將並肩協助文化部「壯大台灣文化內容」政策，分別在整體場域環境落實改變、軟實力積極發揮，齊心帶動台灣藝文產業再精進，帶領台灣文化內容走向世界。