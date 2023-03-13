金融穩定優先通膨　星展：全球金融體系可緩衝矽谷銀倒閉

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不過，星展集團認為，這個事件的影響已超出了「銀行業的穩定」。過去一年，全球利率急劇上揚，歷史經驗顯示，這樣的情況將為全球經濟和某些市場造成壓力。然而，2022年美國聯準會的升息意外地被全球市場吸收，部分新興經濟體在債務可持續性面臨壓力，它們缺乏影響全球市場的規模。
星展銀認為，矽谷銀行事件顯示，隨著利率上揚，投資組合的存續期間風險很容易使金融機構陷入困境。過去一年，長天期債券下跌超過15%，短期債務再融資成本也增加了超過400個基點，有關融資、償債和投資組合風險管理變得更具挑戰性。
事實上，不只銀行存在這種風險，星展銀表示，世界各地的主權國家和公司都可能有同樣的問題。然而，主權國家在債務管理方面有更大的自由度，因為他們可以選擇以本國貨幣發行盡可能多的貨幣，並擁有一系列專屬買家。與此同時，許多企業近年來獲利良好，而這些獲利被做為強大的現金緩衝或償還債務。
但這些緩解因素存在於某些情況下，也並非所有情況。以不動產業的資產和負債為例。利率上升對相關行業產生了廣泛的負面影響，因為不動產業以較高的槓桿運作。部份抵押貸款證券（MBS）是否存在風險呢？若是房價進一步下滑，將可能為部份銀行和非銀行的金融機構帶來壓力，同時拖累不動產業的活動和就業。
星展銀行認為，目前對金融市場穩定的考量優先於對通膨上升的擔憂。過去2周美國公債殖利率呈現上揚，短天期利率上升幅度較大。由於美國1月的經濟數據優於市場預期，聯準會主席為升息2碼保留彈性空間。另一方面，投資人在過去兩個交易日被美國一家區域性銀行的倒閉事件嚇得措手不及。雖然這可能仍被證明是一個獨立事件，而且規模比全球金融危機期間雷曼倒閉的規模略小，但它確實凸顯了政策利率進一步快速上升的風險。但需留意，這很可能是美國金融機構面臨困境的周期中的第一次。
在此事件之前，星展集團留意到去年底在央行一致收緊政策的情況下，韓國貨幣市場確實出現了壓力，英國公債市場也曾出現壓力。結果是利率上升過快，金融體系的某些部門難以應對。如果金融機構被迫實現其持有至到期債券部位的損失，則可能會出現系統性問題。
從政策角度來看，聯準會需保持謹慎。星展銀行提到，如果擴散風險無法控制，總體經濟考慮將是次要的。即使官方已有宣布存款支持和銀行定期融資計劃，可能還需要一段時間以釐清風險。假設沒有進一步的外溢效應，星展集團認為緊縮政策可能持續，但在目前週期下，對於採取過度積極政策持謹慎觀點。
星展銀行指出，官方已有宣布存款支持和銀行定期融資計劃，可能還需要一段時間以釐清風險。假設沒有進一步的外溢效應，緊縮政策可能持續，只是目前對於採取過度積極政策持謹慎觀點，畢竟金融穩定的擔憂也是聯準會的任務之一，這意味著，未來升息2碼可能性已經降低。重要的是，在金融穩定風險消退之前，終端利率不太可能遠高於利率前瞻指引的利率和反應升息次數（到6月底升息2.8次）。