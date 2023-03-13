范少勳《模仿犯》變陰暗DJ　夏騰宏為戲撞破頭縫針

Netflix華語懸疑影集《模仿犯》將於3月31日正式上線。今（13）日釋出范少勳、夏騰宏花絮，范少勳飾演一名風靡少女的DJ，張亨如導演說這是看過他演出以來最帥的角色，「有點壞壞的又帶點危險感，這樣的魅力在他身上展露得非常徹底。」而夏騰宏在拍其中一場要逃避追查的動作戲時，因動作太大不小心意外撞傷頭部，事後額頭也縫了數針。
記者羅凌筠/綜合報導
范少勳透露演出前有參考許多DJ的紀錄片，找到一些服用藥物或酒精的狀態，加以揣摩角色。范少勳更在拍攝前實際操作、學習DJ刷盤與混音。繼《下半場》後再次合作范少勳的導演張榮吉笑說：「當初在想就是要找一個帥哥啊！大家對少勳的形象都是一種陽光、暖男的這樣的一個形象，但我這次想要反轉大家對他的這個印象。」
夏騰宏飾演一名個性內向的攝影記者，因捲入命案，被逼著要面對現實洗刷冤屈，夏騰宏更在其中一場要逃避追查的動作戲，撞傷頭部縫了數針，他也透露當下狀況：「其實就是拍攝時太專注在表演，動作戲時沒注意到距離就不小心傷到自己，當下還覺得這顆鏡頭很自然滿好的，但沒想到害團隊擔心我自己也很不好意思。」更開玩笑說：「撞到沒什麼啦，因為我是條漢子！」展現身為演員專注於表演的認真態度。
兩人在《模仿犯》中首度合作就將飾演一對從小玩到大的青梅竹馬，但也因一連串意外，雙雙被捲入連續殺人命案，因共同面臨困境而互相求援，范少勳分享：「我發現跟騰宏拍戲很奇妙的是，我們之前沒有合作過，但是那個默契跟節奏卻很一致，很常在現場撞出一些新的火花。」夏騰宏也說：「跟少勳拍戲有時候很容易進入到一種狀態，會完全忘記時間，明明是很長的一場戲，但因為我們在對戲過程不斷拋接球，反而會覺得好像只有一瞬間。」