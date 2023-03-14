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白色情人節慎防愛情騙子　三「不」驟避免過成情人「劫」

▲白色情人節注意，為了協助民眾提防愛情騙子，趨勢科技公開網路交友三「不」驟。(圖／官方提供)
▲白色情人節注意，為了協助民眾提防愛情騙子，趨勢科技公開網路交友三「不」驟。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

今天是3/14 白色情人節，還沒脫單，積極的人會透過交友軟體尋找合適的對象，但要慎防愛情詐騙！根據調查，2022年全球使用網路交友軟體的人數已高達3.6億，詐騙集團也藉由話術誘導受害者點擊惡意網址、教唆投資或用花言巧語借款騙財，利用人性弱點作為牟取暴利的管道。趨勢科技提醒，網路交友有三「不」驟，避免誤入陷阱。

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📍不亂點來路不明的連結

通訊軟體上充斥著許多盜用他人照片與個資所建立的假帳號，在加入好友後，以甜言蜜語的攻勢來獲取被害者信任，假藉分享影片或是網站連結，事實上卻是犯罪集團所設下的釣魚陷阱。在民眾點下連結後，個資與帳號密碼可能被騙走，甚至還有電腦中毒的風險。趨勢科技提醒，當收到來路不明的連結時，務必保持警覺，避免隨意點擊。

📍不隨意提供個人資訊

想降低遭駭客或是惡意軟體竊取個資，遇到可疑對象時應避免過度分享自身資訊，甚至可以進一步封鎖，以防駭客順藤摸瓜騙到身分個資、銀行卡號等重要資訊，成為愛情騙子手中的搖錢樹，建議定期更新登入憑證與帳號來降低遭駭客入侵的風險。

📍不輕信陌生投資大師

近期發生多起詐騙集團利用交友軟體、社群軟體等平台以假戀愛、假交友的手法熟識被害人，誘騙被害人登入虛假交易網站、投入大筆資金後直接消失甚至關閉帳號，藉此牟取錢財的案例。在使用網路交友時，切記務必仔細查證帳號真假，只要話題中提到「錢」，不管是要求實際匯款、花錢購物，還是慫恿投資，都須保持高度警覺性，勿輕信任何投資詐騙話術。

趨勢科技提醒，在網路上交友需保持謹慎，除了時常謹記三「不」驟，此外趨勢科技PC-cillin 2023雲端版提供個資外洩追蹤服務，可主動監測電子郵件、銀行帳號、信用卡、護照、手機和駕照等個資是否洩露到暗網，且於3/15 10點前新購PC-cillin 2023雲端版三年三台下載版，即可享有5折的優惠價格 2,535元 (原價 5,070元)。

▲網路交友約見面真的好？女孩狂吐「奇葩經驗談」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲網路交友需提防網路陷阱，趨勢科技提醒有三件事要多留意。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

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