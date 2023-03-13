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關繼威曾演「台灣八點檔」！影迷見畫面超驚喜：原來是他

▲51歲的關繼威是史上第2位拿下奧斯卡最佳男配角獎的亞裔演員，還有人發現，其實他多年前曾來過台灣演出八點檔。（圖／美聯社）
▲51歲的關繼威是史上第2位拿下奧斯卡最佳男配角獎的亞裔演員，還有人發現，其實他多年前曾來過台灣演出八點檔。（圖／美聯社）

記者賴禹妡/台北報導

第95屆奧斯卡今（13）日台灣時間上午8點盛大舉行，「最佳男配角獎」由《媽的多重宇宙》關繼威榮獲，消息一出外界紛紛湧入恭喜，51歲的關繼威是史上第2位拿下奧斯卡最佳男配角獎的亞裔演員，還有人發現，其實他多年前曾來過台灣演出八點檔，畫面曝光後讓影迷們驚呼：「天啊！原來是他！」 

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▲關繼威以《媽的多重宇宙》，獲得2023奧斯卡「最佳男配角」獎項。（圖／美聯社）
▲關繼威以《媽的多重宇宙》，獲得2023奧斯卡「最佳男配角」獎項。（圖／美聯社）
關繼威自童星出身，1984年接連演出電影《魔宮傳奇》、《七寶奇謀》而走紅，但演藝之路卻不如想像中順遂，爆紅不久後戲劇、電影邀約逐漸減少，他也退居幕後轉型當助理導演、特技演員，事實上，關繼威曾在1993年來台拍攝八點檔《大太監與小木匠》，但如今獲得奧斯卡最佳男配角，卻鮮少人聯想到關繼威就是劇中的小木匠「巴大家」。 

今日關繼威拿下奧斯卡最佳男配角獎，媒體人黃揚明在臉書上發文恭喜，並表示關繼威是第一位曾演過台灣電視劇，並獲得奧斯卡演員獎項的演員，更貼出關繼威當時出演《大太監與小木匠》的青澀模樣。 

貼文曝光後，網友見照紛紛留言驚呼，「什麼！那個是他」、「巴大家～會喚起很多人的回憶」、「小時候看他這個長大」、「這部好看」、「這電視劇我看過，還有印象欸」、「小時候看的，有印象欸」、「原來是他！超級皮的小太監，小時候只記得他跟季芹」、「這部真的神作」、「天啊原來是他」、「原來是他，難怪看的時候一直覺得他到底是在哪裡看過」。 



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