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BLACKPINK演唱會、自由車環台賽來了　世運大道雙向封閉

▲BLACKPINK將於18日、19日在高雄開唱。（圖／BLACKPINK臉書）
▲BLACKPINK將於18日、19日在高雄開唱。（圖／BLACKPINK臉書）

記者鄭婷襄／高雄報導

高雄國家體育場這周將迎來「2023國際自由車環台賽」及「BLACKPINK演唱會」，世運大道將於3月15、16日及3月18、19日實施雙向封閉管制，兩場活動舉辦期間請民眾改走海功路替代，敬請民眾配合改道通行。

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▲2023國際自由車環台賽高雄站16日自起點佛光山佛陀紀念館鳴槍出發。（圖／高雄市政府運動發展局提供）
▲2023國際自由車環台賽高雄站16日自起點佛光山佛陀紀念館鳴槍出發。（圖／高雄市政府運動發展局提供）
高雄市政府運動發展局提醒民眾留意兩場活動交通管制資訊，2023國際自由車環台賽高雄終點站即將在3月16日舉行，該賽事為國際自由車總會（UCI）一2.1級頂尖賽事，來自31個國家22支國際自由車隊共計184位菁英選手參賽，起點佛光山佛陀紀念館鳴槍出發，途經11個行政區，終點高雄國家體育場，世運大道將提前於3月15日晚上10時進行雙向封閉至3月16日下午18時。

▲世運大道將於3月15、16日及3月18、19日實施雙向封閉管制，敬請民眾配合改道通行。（圖／高雄市政府運動發展局提供）
▲世運大道將於3月15、16日及3月18、19日實施雙向封閉管制，敬請民眾配合改道通行。（圖／高雄市政府運動發展局提供）
BLACKPINK演唱會接續於3月18至19日舉辦，地點同為高雄國家體育場，世運大道配合演唱會舉辦亦將於3月18日及19日每日上午8時至晚上12時封閉；兩場活動舉辦期間請民眾改走海功路替代。

運發局提醒，環台賽3月16日當日各行政區道路及重點區域預估管制時間資訊如下：

一、大樹區、旗山區、美濃區：3月16日上午10時至11時；上午12時15分至13時15分。

二、六龜區、桃源區：3月16日上午10時30分至12時10分。

三、甲仙區、杉林區：3月16日上午11時30分至12時50分。

四、燕巢區、大社區：3月16日上午12時45分至13時45分。

五、楠梓區、左營區：3月16日下午13時至14時。

一、各區主幹道台29線、台28線、台27甲線、台27、高133、台20、台22等路段（見競賽路線）為影響範圍，請提前改道。競賽道路將提前淨空，橫向穿越路口將於自由車隊抵達前進行全面管制。

二、國道10號嶺口交流道台29線路口上午9時55分至10時25分、下午12時35分至1時20分(回程)暫時封閉；國道10號燕巢交流道台22線路口下午12時50分至下午1時35分暫時封閉，請避開此時段。

三、國道1號楠梓交流道（旗楠路口）：下午1時至1時40分。北上請改由仁武／大社交流道上、下國道1號（興楠路）；南下請改下大社交流道（興楠路）。

四、旗楠路（往楠梓方向封閉）、土庫一路（雙向快車道封閉）、德民路（雙向快車道封閉）、外環西路（雙向快車道封閉）、左楠路（北往南方向）下午12時40分起陸續進行賽道淨空階段性管制，橫向路口穿越部分將於自由車隊抵達前進行封閉管制，請民眾配合交管小心行駛。

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