BLACKPINK演唱會、自由車環台賽來了　世運大道雙向封閉

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BLACKPINK演唱會接續於3月18至19日舉辦，地點同為高雄國家體育場，世運大道配合演唱會舉辦亦將於3月18日及19日每日上午8時至晚上12時封閉；兩場活動舉辦期間請民眾改走海功路替代。
運發局提醒，環台賽3月16日當日各行政區道路及重點區域預估管制時間資訊如下：
一、大樹區、旗山區、美濃區：3月16日上午10時至11時；上午12時15分至13時15分。
二、六龜區、桃源區：3月16日上午10時30分至12時10分。
三、甲仙區、杉林區：3月16日上午11時30分至12時50分。
四、燕巢區、大社區：3月16日上午12時45分至13時45分。
五、楠梓區、左營區：3月16日下午13時至14時。
一、各區主幹道台29線、台28線、台27甲線、台27、高133、台20、台22等路段（見競賽路線）為影響範圍，請提前改道。競賽道路將提前淨空，橫向穿越路口將於自由車隊抵達前進行全面管制。
二、國道10號嶺口交流道台29線路口上午9時55分至10時25分、下午12時35分至1時20分(回程)暫時封閉；國道10號燕巢交流道台22線路口下午12時50分至下午1時35分暫時封閉，請避開此時段。
三、國道1號楠梓交流道（旗楠路口）：下午1時至1時40分。北上請改由仁武／大社交流道上、下國道1號（興楠路）；南下請改下大社交流道（興楠路）。
四、旗楠路（往楠梓方向封閉）、土庫一路（雙向快車道封閉）、德民路（雙向快車道封閉）、外環西路（雙向快車道封閉）、左楠路（北往南方向）下午12時40分起陸續進行賽道淨空階段性管制，橫向路口穿越部分將於自由車隊抵達前進行封閉管制，請民眾配合交管小心行駛。