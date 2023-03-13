《怪奇物語》女星「遭逼3人行」暫退演藝圈！恐怖經歷曝
26歲美國女星葛瑞絲范迪恩（Grace Van Dien）曾出演Netflix影集《怪奇物語》第4季的啦啦隊隊長走紅，但後來幾乎沒有新作品出現，反而轉戰直播平台與大家聊天玩遊戲，近日，葛瑞絲突然坦白，曾遭到某位變態製作人要求3P，讓她身心受創，1個月內更是推掉4部電影邀約，才會決定暫時退出演藝圈，引發外界關注。
記者詹鎰睿/綜合報導
據外媒報導，葛瑞絲范迪恩日前在Twitch上直播坦承，自己長期遭到製作人性騷，而且對方還花錢找來另一名女孩，並要求她一同發生性關係，面對不斷的騷擾，讓她身心靈受創，也因此在3個星期內推掉4部電影邀約，決定慢慢朝著直播圈發展。
不過，葛瑞絲范迪恩提到，雖然短暫退出演藝圈，但她對演戲還是具有極大的熱忱，只是目前需要一段時間調整心情，也希望大家能包容體諒，等待她的復出。消息曝光後，立刻引起外界關注，除了媒體大肆報導外，許多影迷粉絲也希望揪出這名變態製作人，紛紛湧入葛瑞絲范迪恩的社群平台留言打氣。
目前葛瑞絲以「BlueFille」帳號在Twitch平台直播，也很熱情與大家互動聊天，擁有31.1萬粉絲追蹤，面對外界關心，葛瑞絲也在推特上發文寫下心情：「隨著年紀增長，我的工作逐漸發生重大轉變，我正在尋找合適的工作或是好的夥伴一起打拚，直播讓我感到平靜真好。」
※【NOWnews 今日新聞
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