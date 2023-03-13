日本旅遊復甦迅速　電商平台搶下四分之一大餅

Klook日本總經理増田航表示，日本的獨特之處吸引了全球旅客持續訪日，不論是美食、景色、文化等各方面均讓海外旅客難以忘懷，而且越玩越深入、越玩越獨特，作為全球旅客首選的旅遊地點之一，日本更是Klook最重要的目的地市場。
透過Klook上預訂日本在地行程體驗的旅客，以韓國最多，其次為新加坡和泰國；過去積極訪日的台灣旅客也快速成長，2023年1、2月整月業績已經超過去年第4季每月平均3倍，預期今年將持續高速成長，以造訪的日本城市來看，仍以東京和大阪最為熱門，其中前往東京旅遊的熱度甚至超過2019年。
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陳思穎表示，值得一提的是，平台透過一站式服務，協助旅客規劃過去日本自由行由於語言不通，較難安排的車票訂購，甚至是米其林餐廳訂位都受到消費者喜愛，利用平台優勢翻譯成多國語言，也直接擴大目標客群觸及，未來可預期能開啟多邊旅遊市場，也讓消費者體驗更升級、便利。
自從日本開放自由行後，觀察到前往日本旅遊的遊客停留時間變長，更傾向於與朋友一同出遊，從而推升JR Pass全日本鐵路通票、機場接送、租車等商品的銷售；同時旅客也積極造訪這兩三年出現的新景點，例如於2019年底才開幕的東京澀谷天空（SHIBUYA SKY），成為近日去東京旅遊必訪的人氣景點之一。
隨著各國逐漸放寬出入境限制，日本旅遊市場將持續呈現強勁的成長動能。作為全球旅客預訂日本旅遊商品的首選平台，Klook致力為旅客提供更方便、多元的行程體驗，其中與日本最大的在地體驗平台Asoview進行獨家戰略合作，陸續串接一萬多個商家夥伴，加上Klook的各地行銷團隊共同推廣，讓更多海外旅客能在出門前預訂好日本住宿、景點、交通等商品，減輕長期未出國旅遊的焦慮感。
Klook也推出「日本新幹線點對點票券預訂」服務，為疫後第一個與JR鐵道公司合作並上架販售的國際旅遊預訂平台，旅客只要簡單輸入出發地與目的地，即可快速查詢與預訂，更提供多國語言的友善介面及多種付款方式，讓旅客更直覺便利的完成購票。