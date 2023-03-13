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日本旅遊復甦迅速　電商平台搶下四分之一大餅

▲2019年底才開幕的東京澀谷天空為日本必訪的人氣景點之一，於Klook平台上也大受歡迎。（圖／業者提供）
▲2019年底才開幕的東京澀谷天空為日本必訪的人氣景點之一，於Klook平台上也大受歡迎。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

全球旅客迫不及待重返日本旅遊，日本自2022年10月開放免簽以來，入境旅遊市場呈現爆發式成長。根據旅遊電商平台數據，2022年第四季起每4個入境日本的旅客就有1個在該平台上預訂日本旅遊商品或體驗，今（2023）年1、2月銷售更每月翻倍成長。
 
Klook日本總經理増田航表示，日本的獨特之處吸引了全球旅客持續訪日，不論是美食、景色、文化等各方面均讓海外旅客難以忘懷，而且越玩越深入、越玩越獨特，作為全球旅客首選的旅遊地點之一，日本更是Klook最重要的目的地市場。
 
透過Klook上預訂日本在地行程體驗的旅客，以韓國最多，其次為新加坡和泰國；過去積極訪日的台灣旅客也快速成長，2023年1、2月整月業績已經超過去年第4季每月平均3倍，預期今年將持續高速成長，以造訪的日本城市來看，仍以東京和大阪最為熱門，其中前往東京旅遊的熱度甚至超過2019年。

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Klook台灣行銷副總監陳思穎接受《NOWnews》採訪指出，日本疫情之後的銷售恢復最快，不過到目前也還沒有完全恢復，大約是疫前的約5成多，因此一些消費者相當熟悉、經典的日本行程在未來仍持續看好。

陳思穎表示，值得一提的是，平台透過一站式服務，協助旅客規劃過去日本自由行由於語言不通，較難安排的車票訂購，甚至是米其林餐廳訂位都受到消費者喜愛，利用平台優勢翻譯成多國語言，也直接擴大目標客群觸及，未來可預期能開啟多邊旅遊市場，也讓消費者體驗更升級、便利。
 
自從日本開放自由行後，觀察到前往日本旅遊的遊客停留時間變長，更傾向於與朋友一同出遊，從而推升JR Pass全日本鐵路通票、機場接送、租車等商品的銷售；同時旅客也積極造訪這兩三年出現的新景點，例如於2019年底才開幕的東京澀谷天空（SHIBUYA SKY），成為近日去東京旅遊必訪的人氣景點之一。
 
隨著各國逐漸放寬出入境限制，日本旅遊市場將持續呈現強勁的成長動能。作為全球旅客預訂日本旅遊商品的首選平台，Klook致力為旅客提供更方便、多元的行程體驗，其中與日本最大的在地體驗平台Asoview進行獨家戰略合作，陸續串接一萬多個商家夥伴，加上Klook的各地行銷團隊共同推廣，讓更多海外旅客能在出門前預訂好日本住宿、景點、交通等商品，減輕長期未出國旅遊的焦慮感。
 
Klook也推出「日本新幹線點對點票券預訂」服務，為疫後第一個與JR鐵道公司合作並上架販售的國際旅遊預訂平台，旅客只要簡單輸入出發地與目的地，即可快速查詢與預訂，更提供多國語言的友善介面及多種付款方式，讓旅客更直覺便利的完成購票。

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