快訊／Selina懷孕了！去年大方認愛　「小腰果」未知性別

郁方裹浴巾泡湯「高清照辣翻」　合體雙女神訴苦《婚姻》

▲左起張本渝、郁方、何如芸為《婚姻結業式2》裹浴巾泡湯。（圖／華視）
▲左起張本渝、郁方、何如芸為《婚姻結業式2》裹浴巾泡湯。（圖／華視）

記者羅凌筠/綜合報導

《婚姻結業式2》一開播即出現張本渝、郁方及何如芸3位女演員泡在溫泉中的養眼畫面，但演員卻集體爆料，拍攝當時正值去年11月氣溫非常冷的時候，當天為了拍攝畫面，3位女演員泡的其實是僅20幾度的泉水中，看似溫泉白煙裊裊的畫面則是劇組工作人員所製造，現場的所有工作人員都身著厚大衣，而3位女演員僅圍浴巾上陣，敬業程度相當令人佩服。

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▲謝祖武（右）、夏如芝在《婚姻結業式2》的關係持續糾結。（圖／華視）
▲謝祖武（右）、夏如芝在《婚姻結業式2》的關係持續糾結。（圖／華視）
《婚姻結業式2》創下公視台語台最高收視紀錄，最高點更達1.32，落在張本渝、郁方及何如芸等人於同學會再次聚首，各自說出了3年期間的生活及婚姻狀況。而由於本季有新成員鄧安寧導演的加入，讓戲劇唯美畫面更創台劇新高度，郁方與鄧安寧導演首次合作，雖與鄧導不熟，但因導演本身是演員出身，卻非常了解女演員的需求，劇中有一幕拍攝落淚的劇時，導演卻要求劇組拉高鏡頭，原來是為顧及女演員的形象及美感，讓在場所有女演員皆大讚鄧導貼心。

▲尹昭德、田中千繪（右）在《婚姻結業式2》譜成另一段戀情。（圖／華視）
▲尹昭德、田中千繪（右）在《婚姻結業式2》譜成另一段戀情。（圖／華視）
謝祖武也說：「整個拍攝過程，導演非常的辛苦，事前做足了非常多的功課，對於每個角色的人物設定及掌握非常了解，讓第二季的情感表現上更加的細膩。」何如芸對於則導演非常佩服，在拍攝的過程中，非常精準的一次到位，對演員來說可以呈現最好的情緒，拍攝的進度很有節奏，可以說是幫演員加分的好導演。

首映直播當天，眾演員分享了接拍第二季的心得，郁方被眾人喻為真正的婚姻專家，劇裡劇外對於年輕人、熟齡感情處理皆有獨特見解，馬力歐期許本季自己能心有所屬，《婚姻結業式2》將揭開更多成人的熟齡慾望及貼進婚姻生活的現實內容，找到已婚兩人間相處的難解答案及出口。

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