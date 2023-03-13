核二2號機明除役！王美花：新機組、再生能源接替穩供電

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王美花於會上表示，為因應核二廠2號機停機，去年就開始提早規劃各機組歲修時間，且冬季風電常有超過100萬瓩左右的發電量能，也讓提早歲修的規劃更有餘裕，三月底前有包括大林2號機、通霄2號機等中大型機組回歸，共325萬瓩；四月底前則有林口1號機、通霄3號機等機組回歸共386萬瓩，完全可銜接供電能力。
她提到，今年也將新增通霄小型機組及大潭8號機，目前前者已在1月上線，後者則會從4月底開始進行測試，並在夏天用電高峰前完成調度，兩者合計130萬瓩上線運轉，裝置容量合計大於停機的核二2號機98.5萬瓩。
然而，在兩機組完整上線前的空檔期，也不免讓人擔憂備轉容量情形，對此，台電發言人吳進忠補充說明，目前備轉容量在日尖峰時，大約可維持在10%以上，夜尖峰在6月底前可維持7至8%之間；7月夏天開始後，日尖峰可在11至12%之間，夜尖峰仍可達7%。
除了新機組上線外，王美花指出，隨著再生能源增加，電力調度模式也與時俱進，目前白天太陽光電常有500萬瓩以上的發電出力，舒緩白天的供電壓力，也可將水力留到晚上使用。為因應系統供電壓力轉移至夜尖峰，台電也調度儲能電池、高水位慣常水力操作、抽蓄水力調節及燃氣機組等快速起降能源，並結合新時間電價、需量反應等需求面管理措施，預計今年可抑低夜尖峰100萬瓩。
至於水力電廠主要集中於中部地區，慣常水力機組配合尖峰移轉至夜間使用，尖峰變低、時間縮短，水力發電更可集中發電能力，並搭配下游水力設施調節用水後再供應民生用水，兼顧發電與民生之一水二用，抽蓄機組也轉變為白天抽水蓄電、夜間放水發電，整體水力的營運模式已逐漸調整為僅需支援短時間夜尖峰用電需求，總計約可提供440萬瓩的供電能力，並搭配燃氣機組同步升載支援系統供電，可確保夜間供電無虞。
王美花補充提到，為了因應極端氣候，經濟部在機組歲修時程上做了調整，從原先每半年檢討一次，改成每兩週檢討調整，加速歲修的效率及精準程度。電網端也持續強化，近五年投入共1009億元進行配電設備改善，因外力、天災或設備故障所導致的配電事故停電次數也從2015年的1萬5295次，逐年減少，去（2022）年僅7924件，降幅近五成，顯示已大幅降低各類事故停電。