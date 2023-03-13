《黑暗榮耀》空姐「大膽露點」惹議！片尾爆18禁隱藏內幕
Netflix復仇韓劇《黑暗榮耀》第二季10日8集同步上線，霸凌五人幫的下場也被一一揭開，讓劇迷直呼過癮，才播出3日便在各大論壇、社群上掀起熱議。其中，空姐崔惠程（車珠英 飾）在劇中大尺度「上空」露出傲人上圍，遭韓網猛批「沒必要露點」，也被質疑是用CG合成。如今，又有網友從片尾字幕挖出「隱藏內幕」，猜測裸戲應該是有替身代打，而這位替身的身分也曝光了。
記者郭佩蓉/綜合報導
*以下有雷*
朴涏鎮（林智妍 飾）一直以來都和全宰寯（朴成勳飾）搞婚外情，第13集得知空姐崔惠程和全宰寯偷偷交往，氣得衝到全宰寯家，結果看到的卻是崔惠程，她身上還穿著自己買給全宰寯的「男友襯衫」，直嗆：「這我買的，搞清楚再穿！」豈料崔惠程聽完就直接把襯衫脫下，「上空」露出傲人雙峰，把襯衫甩向朴涏鎮回嗆：「妳拿走啊」。
此外，崔惠程不僅在「脫下襯衫」這一幕露點，還有與全宰寯泡鴛鴦浴時，也同樣全裸入鏡，豈料如此大膽的舉動，也嚇壞不少影迷，直呼：「沒必要」、「沒想看她裸戲。」還有網友猜測僅是特效，引發熱議。如今，又有韓國網友發現第13集結尾字幕有特別標示「惠程替身李度妍（이도연 ）」，也讓外界瘋猜裸戲應該就是由這位替身代打上陣，最後再由CG合成。不過對於此說法，目前《黑暗榮耀》劇組尚未出面證實，因此真相仍不得而知。