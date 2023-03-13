看矽谷銀風暴　王道銀董座駱怡君：新創風險單一銀行事件

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王道銀行總經理李芳遠受訪時也談到，矽谷銀行倒閉，除了會讓聯準會升息放緩，預估下周只會升息1碼，甚至加速在今年就出現降息，而台灣的央行部分，預期這次不會升息。
另外，有關投資人關心的股利政策部分，駱怡君表示，雖然去年升息的經濟環境，對金融業的股債投資造成不少影響，王道銀行也不例外，去年底的OCI（其他綜合損益）有近28億元的虧損，但因租賃合併案挹注的淨獲利（扣除相關費用後）約30億元，兩相抵之下，可分配盈餘水準估計約與去年相當，今年股利發放無虞，一定發的出來，只是會不會比去年多，這還要經過董事會討論及觀察同業發放情況。
回顧2022年，駱怡君說，儘管全球金融環境動盪，王道銀行集團依舊繳出亮眼成績單，全集團淨收益達新台幣121億元，年成長30%，稅前淨利66億元，稅後淨利58億元，年成長82%。在個體財務方面，王道銀行去年個體淨收益91億元，稅後淨利50億元，年成長更達173%，每股稅後盈餘（EPS）為1.8元，創歷史新高，其中除因原子公司台灣工銀租賃與日盛國際租賃的合併案，為王道銀行挹注約新台幣32億元的處分利益，在銀行本業上也維持良好的成長動能，授信餘額成長至2116億元，手續費收入提升，香港分行的稅前淨利更大幅成長，整體而言，扣除掉轉投資後的銀行本業獲利在過去一年成長了將近6成，亦創歷史新高。
除了去年的亮眼成績外，截至今年2月為止，王道銀行的合併稅前淨利已達新台幣9.5億元，較去年同期成長10.66%，EPS為0.19元，較去年同期成長18.75%，而前兩個月個體獲利的年化ROE為8.09%，ROA為0.84%，駱怡君表示，這在在可見王道銀行在各項財務結構調整上與業務開發上的成效。