首日被領養嚇壞！幼犬叫到鄰居報警：在虐狗 反轉現況曝
第一次被領養，總是會比較緊張嘛！台灣網友王小姐，日前藉由成大社團「成大流浪動物志工」領養回一隻原名叫啾啾的幼犬，可在領養回家的第一天，狗狗似乎對新環境非常害怕，聲嘶力竭地發出「嚶嚶嚶」的哭聲，王小姐怎麼哄都沒有幫助，淒厲的喊聲甚至讓隔壁鄰居以為「有人在虐狗」，差一點就報警處理。
記者李惠婷/綜合報導
啾啾進入新家庭後改名為「可樂」，在收容所時常被大學生志工戲稱「獅子王」，是隻親人又不怕生的狗狗。可樂當時與同伴一起登上送養文章，照片中牠眼神犀利，看起來有股「少年老成，惹我變灰塵」的暴戾感，但王小姐親眼見到牠時，笑說「跟牠本狗有差距，收容所照片看起來很兇」，不過她非常喜歡可樂，而且才陪玩沒多久，牠竟毫不矜持地自己跑進她帶去的外出籠，之後便順理成章。
當可樂來到新家的第一天，對陌生的氣味、環境感到極度害怕，瘋狂地一直哀叫，且聲音又大又響亮，讓王小姐有些崩潰，而更崩潰的是，鄰居竟以為這慘叫是有不肖人士在虐狗，差一點要報警處理，好在兩戶關係本來就不錯，在王小姐解釋後，鄰居便笑笑表示理解。
所幸經過一天的熟悉，可樂很快就適應了新家及新家人，截至訪問日是牠到來的第7天，現在非常喜歡陪在家人身邊，原先慘烈的叫聲也變成撒嬌的哼哼聲，一開始總限制牠「這裡不能去、那裡不能待」的長輩也被其可愛所融化，現在連椅子都讓牠上去，還會一邊提供哄睡服務呢！
此外，成大社團「成大流浪動物志工」所發的領養文中，與可樂同一批的小狗狗們都還在尋找新家，有意願的民眾可點此連結查看。