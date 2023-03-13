被台灣HBL熱潮震撼！法國與我簽合作備忘錄、寫歷史新頁
中華民國高級中等學校體育總會今在教育部體育署署長鄭世忠見證下，與法國學校體育總會(Union Nationale du Sport Scolaire，UNSS)簽署合作備忘錄(MOU)，這也是高中體總首度與國外學校體育總會簽訂MOU，開創國際高中學校交流歷史新篇章。
運動中心/綜合報導
UNSS自1973年起加入國際學校體育總會(International School Sport Federation，ISF)，並積極參與ISF轄下賽事活動，曾主辦2022世界中學生運動會，對於ISF組織運作具有一定影響力。高中體總近年來透過組團參加ISF相關賽事期間，積極與各會員國間交流，並與UNSS建立起友好關係。
本次UNSS應高中體總邀請，由副執行長Mr. Cédric Hayère代表，於3月12日至3月14日訪臺，期間除參訪高中籃球聯賽(HBL)甲級總決賽，欣賞我國高中籃球優秀選手的球技，感受4強各校加油團熱烈氣氛，體驗現場高規格之軟硬體設施之外，並將代表UNSS與高中體總簽訂MOU，拓展我國及法國青少年運動選手交流管道，為提升雙邊關係跨出歷史性的一步。
體育署表示，為加強各體育總會與所屬國際組織及會員間交流，將持續透過年度委辦工作計畫提供協助，期待藉由參與國際體育組織活動，建立平等互惠雙邊交流平台等，以實質拓展我國際體育交流空間。