MixerBox Podcast Top10 家長的喘息宇宙 親子頻道佔4席
今(13)是奧斯卡的頒獎典禮，《媽的多重宇宙》楊紫瓊演活了一名與青春期女兒處不來的中年女子，且意外發現自己變成拯救全宇宙的唯一解藥，拿下本屆的最佳女演員。而在免費音樂播放神器MixerBox今(13)日也公布上週Podcast Top10 ，可以窺見在家長的生活宇宙中不能沒有說故事Podcast頻道，前10名有4個節目都以說故事為主軸；此外，暗黑風格的靈異、社會案件有3個頻道風光上榜，透過重口味的內容，成為另類紓壓方式。
記者周淑萍/綜合報導
MixerBox今(13)日公布3月第二週的Podcast Top10名單，本週聽眾依舊相當專情，前10名都是熟面孔，沒有新節目上榜。從榜單可以發現，聽眾的喜好主要分成3種類型，一種為說故事頻道，為家長多重宇宙的神隊友，上下學的通勤路上，或是孩子睡前儀式，都會透過說故事頻道讓自己進入安靜的宇宙空間內，本週好學生前段班，前三名依序為媽爹講故事，不動如山再次成為冠軍；Gk爸爸原創故事繪本 為亞軍；童話阿姨的從前從前 稍微下滑到季軍，另有，欖仁媽媽說故事則為第8名。
另一個熱門類型則是和親子說故事頻道有著超級反差，走的是暗黑風格，大人風格的重口味真實犯罪或是恐怖故事為主，故事內容環環相扣，驚悚的氛圍讓聽眾無法輕易離線。像是本週第5名是讓人又愛又怕的「故弄玄虛」，用對話的方式帶聽眾進入神秘案件，一聽就上癮；第7名為透過記者的聲音直擊真實犯罪現場，節目內容都為真正經歷過的案件，驚悚程度不亞於鬼故事；第10名為偷聽史多利 Talking Story，替厭世上班族帶來刺激的靈異宇宙。最後，第三個類型則為新聞、財經，有內容聚焦財經、國際趨勢的「聽天下：天下雜誌Podcast」維持著好名次，成為第4名；熟面孔的「股癌 Gooaye」為第9名。