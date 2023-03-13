加拿大擬議線上新聞法！Meta放話擋臉書、IG用戶們看新聞
加拿大政府去年4月擬議《線上新聞法》（Online News Act、Bill C-18），盼能促使大型數位平台如臉書母公司Meta、Google等進行商業談判，為平台使用新聞內容付費給新聞出版商或進行廣告分潤，不過Meta近日態度強硬表示，若法案真的通過，那麼他們將會在Facebook、Instagram等社群平台上阻止加拿大用戶取得新聞內容。
國際中心楊智傑／綜合報導
隨著加拿大政府擬議的《線上新聞法》草案在議會獲得通過，Meta一改過去幾個月來不斷暗示「可能阻止加拿大用戶取得新聞內容」，直接由發言人 Lisa Laventure 公布消息，形容該法案的當前條款將使Meta陷入無以為繼的境地，若法規正式上路可能將「阻止部分用戶取得新聞內容」，適用平台包含臉書、IG，至於通訊軟體Messenger是否包含在內則並未多作解釋。
Meta發言人表示，立法強迫公司針對新聞內容付費的做法無法達到永續發展效果，也不可行，同時強調新聞內容對平台多數用戶「沒有吸引力」，也不是公司的重要收入來源。
不過加拿大新聞媒體與出版商也做出反擊，強調谷歌、Meta這些數位平台靠盤據廣告市場份額而獲利，使新聞業者們財務損失不斷增加；加拿大文化遺產部長羅德里格斯（Pablo Rodriguez）發言人也表示，很遺憾看到Facebook選擇用威脅而非與政府真誠合作來表態，「這種策略不僅在澳洲行不通，在這裡也行不通的。」