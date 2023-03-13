賴清德周三登記總統初選 綠委齊支持「選戰正式起跑！」
民進黨從今（13）日起開始開放登記黨內總統初選，黨主席賴清德也將在本周三上午前往黨中央登記，對此民進黨各派系立委表達全力支持態度，正國會立委陳亭妃表示將全力支持；湧言會立委趙天麟認為對賴清德擔任總統候選人深具信心，新潮流立委郭國文強調登記時機點不重要，重要的是政見；英系立委羅致政則表示全黨期待早點定於一尊，一旦確定後毫無疑問，「總統選戰正式起跑！」
記者陳威叡／台北報導
對於賴清德本周三將登記參加黨內總統初選，陳亭妃表示全力支持，現在就是把自己的選區顧好，扮演成功的小螺絲，務必讓主席賴清德繼續贏得2024台灣的勝利。
趙天麟同樣全力支持賴清德參選總統，同時感謝賴清德在民進黨最艱困之際承擔主席重責，先前黨內處理黑金、學倫與誠信條款，也都具體回應民眾的期待，對於賴清德擔任總統候選人2024勝選深具信心。
立委郭國文認為，目前這個登記只是一個程序過程，並沒有太多實質的意義，因為黨內某個程度已經有個共識，強調登記時機點不重要，重要的是政見，賴團隊目前也在研擬準備中，未來將一一提出。
羅致政說明，全黨目前期待黨內總統人選早點定於一尊，一旦確定後支持這是毫無疑問，也代表總統選戰正式起跑，包括黨的團隊與競選團隊就定位，而因為總統立委要一起選，按照往例各區將有聯合競選總部與團隊，希望黨內初選過程不要有太多的廝殺，為了大局著想，只要黨所提名後選人確定後就是全力支持。