核二廠除役前最後一日！經長親上火線回應延役、電價爭議

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經濟部多次稱核二廠遇到地方政府反對，無法興建乾式貯存設施，造成燃料棒無法拿出來，連用到期滿都無法取出，不久的將來，核三廠2025年也將完全除役，1號機則會先在2024年7月功成身退，到時也會遇到與屏東縣政府的溝通問題，而目前經濟部與台電究竟與新北市政府的溝通進展如何？
王美花指出，乾貯設施因尚未取得新北市政府逕流廢水排放許可，連蓋都還沒開始，事實上台電曾於2015年時申請，卻遭地方政府駁回，台電甚至提出行政訴訟並且勝訴。新北市長侯友宜日前再籲中央盡快處理核廢料，故台電近期也發函給新北市政府，盼乾貯設施趕緊動工，接下來會再與新北市政府密切配合、溝通，辦理建設。
另外，當核三廠於2025年完全除役後，台灣將正式進入「非核家園」時期，有相關團體指出，屆時取代的電力成本會多出1千多億，恐為電價調漲帶來更大的壓力，王美花說明，核電成本分成前端發電與後端廢料處理，不能單就前端來計算其成本，因前端發電成本較低，但後端廢料的處理經費高，目前經費基金經核定後大約要準備4200多億，且核後端的建設若不蓋，經費成本都還會再持續增加。
而再生能源則從原先的躉購費率，到現在很多都是以競價方式，再者，躉購費率未來也會日趨降低，台灣是以出口導為向，國際供應鏈廠商非常需要購買綠電，因此增加綠電不僅貢獻國內淨零碳排目標，對廠商購買綠電需求也有一定的重要性。