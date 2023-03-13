宥勝請老婆離開台灣！感動手寫信曝光 網泛淚：真嫁對了
男星宥勝2015年和經紀人林慈惠結婚，育有1子1女，1日時無預警宣布回歸「家庭主夫」一職，大量減少工作，一年內周休5天，專心陪7歲女兒蕾蕾、5歲兒子剴剴長大。近日他則PO出為老婆所準備的「驚喜之旅」，其中手寫卡片情真意切，引得網友直呼：「會看到流淚吧！」。
記者李惠婷/綜合報導
宥勝昨（12）日在臉書發文，說明自己為老婆規劃了一段盲旅，為了能有完整的驚喜體驗，到了機場才揭曉目的地是維也納，老婆對此非常緊張，宥勝表示「別擔心，我都已經安排好了」，當對方詢問是否有認識的人會接機，他也霸氣回覆「妳覺得我會把妳丟給不認識的人嗎？」。
除了這場驚奇的旅程，宥勝還特地準備了一張手寫卡片，表示自己將會攬下老婆的育兒工作，「要求妳離開一陣子，其實我感覺很抱歉，但有多久，妳已經不是為自己而活了？」，並感性道「謝謝妳一直包容老公的無理要求，這幾年真的辛苦妳了，但從此刻開始，我們都將進入從未體驗過的全新世界…我不會忘記妳離開時的眼淚，也不會忘記在我把孩子弄睡後妳傳來的簡訊，但我們一定都會很好的。所以就請為我們，也為妳自己，享受一次身為女人的美好吧！」。
網友對此都相當感動，回覆「這老公超棒的！看卡片會看到流淚吧！」、「紫色卡片已存滿歐元，這也太感人了（大歪樓」、「有點希望你開班授課，我想請我先生去學習一下」、「哇靠，原來除了投胎要投對胎之外，真的也要嫁對尪」。