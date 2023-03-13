特企／綠意永續！桃園植樹節為孩子種下未來大樹

本屆植樹節更將結合科技的應用，利用最新的樹木健檢技術，包含目視法 (VTA法)和非破壞法(NDT法)，現場也請到林業試驗所的林振榮博士運用應力波技術檢測樹木樹幹，即時判斷腐朽程度，有助後續維護和管理，透過這項技術，可以快速找出有風險的樹木，提供更安全的環境，同時也保護台灣寶貴的綠色資源。 活動中由張市長頒發智慧農業推動小組顧問聘書，由前農會主委陳保基擔任總顧問，並結合產官學專家及學者，宣告桃園市智慧農業推動小組正式成軍，未來農業要導入智慧產銷，運用資通訊技術(ICT)、物聯網(IoT)、大數據(Big Data)分析及AI開發設施作物智慧栽培管理模式，透過農業行政、技術、行銷等面向的推行，希望針對現今面臨氣候變遷、農業缺工等困境，導入智慧農業輔導，以無人機中隊協助田間病蟲害防治、農損勘災，以智農中隊導入農業產銷排程，推廣智農安全蔬果品牌，結合通路平台建構完整產銷生產鏈，並提升農業整體生產效率與量能。並對111年度社區林業計畫推行之新屋區愛鄉協會、桃園石滬協會二協會績優社區頒獎，鼓勵其共同協力營造友善自然資源的社區環境而努力。
本次活動由除了與行政院農業委員會林務局、中壢區公所、桃園各區農會、中華民國農會中壢辦事處、龍岡里辦公處、龍東里辦公處共同舉辦外，更與企業團體相互合作，包含華城電機股份有限公司、欣興電子股份有限公司、台灣松下電器股份有限公司、高力熱處理工業股份有限公司。同時活動現場邀請以桃園市國小學童為主要成員，台灣第一個兒童手碟樂團「少年at忠貞」進行表演，展現當地人文藝術的風采；現場由桃園各區農會擺設在地特色美食，有蓬萊麵、蕎麥麵、荷田香米、馬告麻辣醬，還有各種有機農產品、優質茶葉等攤位，讓現場各個來賓就地深入桃園各區特色！不只如此，現場另外準備紀念品及農特產品兌換卷，真是好吃又好玩！
每一年，桃園市政府年年配發免費樹苗給各機關團體、校園數萬株各類樹苗種植，除了加強宣導綠色美化的政策措施，更能使各地成功綠化造林。藉由本次植樹節活動，共同呼籲市民朋友以行動投入綠美化家園，為地球環境共盡心力，相信在市府與市民朋友的共同努力之下，桃園是個低碳樂活的城市。
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