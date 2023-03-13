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特企／綠意永續！桃園植樹節為孩子種下未來大樹

▲「112年度桃園市植樹節活動」手植綠意・百樹成林於112年3月12日上午9時在桃園市中壢區龍岡萬坪公園舉辦。（圖／品牌提供）
▲「112年度桃園市植樹節活動」手植綠意・百樹成林於112年3月12日上午9時在桃園市中壢區龍岡萬坪公園舉辦。（圖／品牌提供）

本報訊

 「112年度桃園市植樹節活動」手植綠意・百樹成林於112年3月12日上午9時在桃園市中壢區龍岡萬坪公園舉辦，桃園市長張善政邀請各機關首長、地方民意代表、企業團體及市民朋友共襄盛舉，共同種下9株喬木及1,000株灌木，一起手植綠意，成就未來的樹林！本次活動現場發放台灣原生樹苗月橘、杜鵑計1,200株，並使用再生紙漿盆栽結合本府環境保護局提供熟廚餘再製培養土做綠化盆栽，響應減塑政策，為桃園成為低碳幸福的城市。

本屆植樹節更將結合科技的應用，利用最新的樹木健檢技術，包含目視法 (VTA法)和非破壞法(NDT法)，現場也請到林業試驗所的林振榮博士運用應力波技術檢測樹木樹幹，即時判斷腐朽程度，有助後續維護和管理，透過這項技術，可以快速找出有風險的樹木，提供更安全的環境，同時也保護台灣寶貴的綠色資源。 活動中由張市長頒發智慧農業推動小組顧問聘書，由前農會主委陳保基擔任總顧問，並結合產官學專家及學者，宣告桃園市智慧農業推動小組正式成軍，未來農業要導入智慧產銷，運用資通訊技術(ICT)、物聯網(IoT)、大數據(Big Data)分析及AI開發設施作物智慧栽培管理模式，透過農業行政、技術、行銷等面向的推行，希望針對現今面臨氣候變遷、農業缺工等困境，導入智慧農業輔導，以無人機中隊協助田間病蟲害防治、農損勘災，以智農中隊導入農業產銷排程，推廣智農安全蔬果品牌，結合通路平台建構完整產銷生產鏈，並提升農業整體生產效率與量能。並對111年度社區林業計畫推行之新屋區愛鄉協會、桃園石滬協會二協會績優社區頒獎，鼓勵其共同協力營造友善自然資源的社區環境而努力。

本次活動由除了與行政院農業委員會林務局、中壢區公所、桃園各區農會、中華民國農會中壢辦事處、龍岡里辦公處、龍東里辦公處共同舉辦外，更與企業團體相互合作，包含華城電機股份有限公司、欣興電子股份有限公司、台灣松下電器股份有限公司、高力熱處理工業股份有限公司。同時活動現場邀請以桃園市國小學童為主要成員，台灣第一個兒童手碟樂團「少年at忠貞」進行表演，展現當地人文藝術的風采；現場由桃園各區農會擺設在地特色美食，有蓬萊麵、蕎麥麵、荷田香米、馬告麻辣醬，還有各種有機農產品、優質茶葉等攤位，讓現場各個來賓就地深入桃園各區特色！不只如此，現場另外準備紀念品及農特產品兌換卷，真是好吃又好玩！

每一年，桃園市政府年年配發免費樹苗給各機關團體、校園數萬株各類樹苗種植，除了加強宣導綠色美化的政策措施，更能使各地成功綠化造林。藉由本次植樹節活動，共同呼籲市民朋友以行動投入綠美化家園，為地球環境共盡心力，相信在市府與市民朋友的共同努力之下，桃園是個低碳樂活的城市。

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