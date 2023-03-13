三上悠亞宣布今年引退！鏡頭前落淚 揮別8年女優生涯
日本暗黑天后三上悠亞突然在今（13）日宣布引退消息，結束長達8年的女優生涯，影片中的她一度崩潰落淚，雖然不捨，但她早已決定在今年8月的30歲生日退休，也符合過去她所預告的重大決定，消息一出，震驚不少粉絲。
記者詹鎰睿/綜合報導
三上悠亞今晚在個人YouTube頻道宣布引退，並在鏡頭前數度落淚，過程中不僅分享心情、近況，也談到這8年以來的時間真的很長，也過得很快，也很充實，也謝謝所有粉絲的支持與愛護，在今年8月的30歲生日之前，她將以三上悠亞的身分活躍，努力爭取每個工作、出席每個活動，繼續與大家見面。
對此，暗黑達人一劍浣春秋也在網站《PlayNo1》解釋，其實這是三上悠亞去年9月就決定好的事，原以為會在今年8月過完30歲生日才會宣布，「想不到她突然就講了~只能說三上悠亞我真的猜不透你啊！」
一劍浣春秋指出，在三上悠亞成立個人經紀公司後，早就陸續啟動一連串的引退計畫，包含先前受訪提到30歲就要結束女優生涯、開設付費性粉絲團等等，此外，三上悠亞的超豪華引退作會在8月曝光，值得一提的是，由於消息很早就傳開，因此今年的台北國際成人展會很熱鬧，一劍浣春秋認為，很有可能是三上悠亞女優生涯中最後一個出席的公開活動。