抗荷成功！ 運彩公會兌現祭品文今發送500份雞排

世界棒球經典賽A組預實賽役已告落幕，中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇，今天信守台荷大戰前發出的祭品文，中華隊只要贏荷蘭隊就送出500份雞排。下午5時未到，公會前就出現大批等待人潮，以致半小時內雞排就發送一空。何昱奇呼籲民眾，繼續支持國球。
記者金武鳯/台中報導
WBC經典賽A組預賽，中華隊於10日以11比7擊敗義大利隊贏得首勝，全民振奮，公會理事長何昱奇趁勢發出祭品文，允諾11日晚間與荷蘭一役若再獲勝，13日下午5時起在南區南平路35之20號公會會址，發送500份雞排與民同慶，藉此邀大家集氣為中華隊加油。果然，中華隊不負眾望以9比5拿下荷蘭隊，獲得2連勝。
今天下午5時未到，公會門前已大排長龍，排隊人潮看到到盡頭。5時一到，公會理事長何昱奇與同事抬著一箱箱熱騰騰雞排現身，並逐一發送，半小時不到就贈送一空。何昱奇表示，經典賽A組預賽賽役雖已落幕，民眾熱情未減，截至昨天為此，台灣運彩銷售額已達9.9億元，突破上屆總銷售金額8億多元了。
何昱奇說，儘管經典賽台灣賽事已結束，但未來其他各組還有22場賽事，預估總銷售額可以達到15億元，較上屆翻倍，成長幅度百分百。他強調，運彩樂在參與體育賽事，兼具做公益，切記量力而為，投注不過度。何昱奇更呼籲大家，繼續支持國球，全力培育優秀人才，下屆比賽再贏回來。