認錯影后？微博狂賀楊紫「瓊獲奧斯卡」 中國女星尷尬了
第95屆奧斯卡今（13）圓滿落幕，楊紫瓊憑《媽的多重宇宙》拿下本屆影后寶座，寫下榮獲影后肯定的首位亞裔演員紀錄，不過在諸多支持道賀聲浪中，微博竟然也出現了恭賀中國女星楊紫的聲音，留言大幅洗版讓許多網友哭笑不得。
國際中心楊智傑／綜合報導
馬來西亞籍的楊紫瓊拿下本屆奧斯卡影后寶座，是不僅寫下亞裔演員的影史紀錄，更是第二名「非白人」的有色人種影后。過去出演港片而為人熟知的楊紫瓊，在獎季期間深受中國、香港網友支持，只是在得獎消息公布後，微博熱搜當中竟然出現不少道賀中國女星楊紫「瓊獲奧斯卡影后」的留言與祝福。
微博評論區中出現許多「恭喜楊紫，實至名歸」、「從小看楊紫演戲」、「楊紫好牛」、「期待演員楊紫更多作品」等留言，更有中國網友解讀「️『瓊獲』是一個新的漢語動詞，意思為美美獲得」。
事實上這種烏龍已經不是第一次發生了，影后楊紫瓊在宣傳《媽的多重宇宙》期間曾一度確診無法跑宣傳行程，當時中國網友就曾發生「清一色留言」要楊紫保重的風潮，而且也有眼尖網友發現不少留言讚美的評論出現在任何提及楊紫的貼文底下，內容相似又大量、快速出現，引發網友懷疑其實根本就是這名女星利用機器人「灌水」抬高聲量。
不過「誤會楊紫瓊」的還不只這些網友，香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄也在社群平台上發文盛讚楊紫瓊實至名歸，並順道誇讚她的得獎「彰顯了香港演員和香港電影圈的實力」；中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進更在道賀後喊話，「加油！世界各地有中國血脈和中華文明基因的人們，無論你今天在哪裡，祖上是哪個國家的華人。」