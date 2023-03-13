終結連13年發放紀錄　國票金這原因決議不派發股利　

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國票金總經理蘇松輝說明，由於去年美國聯準會強力升息，導致子公司雖有獲利盈餘，但帳列在其他權益下之債券按公平市價評價減損，近期殖利率水準下降，其他權益減項淨額金額至今年2月已有大幅回升。
他指出，依金管會函令，就當期發生的帳列其他權益減項淨額，自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目，計入當期未分配盈餘的數額，提列相同數額的特別盈餘公積，之後其他權益減項淨額有迴轉時，得就迴轉部分迴轉特別盈餘公積分派盈餘。
至於國票金旗下票券子公司所持有的外幣債券主要以持有至到期，均為債信良好投資等級的債券，債券評價的殖利率急升，導致淨值評價減損，雖實質上並未有現金減損流失，但由於金控旗下的票券子公司未如同壽險公司得變動適用會計制度，將持有債券重分類，由其他綜合損益按公平市價評估（OCI）的金融資產，轉列為攤銷後成本（AC）的金融資產類別，改以成本列帳，得免去債券評價，使得淨值回升，因此在帳上因評價而產生淨值減損。
蘇松輝同時提到，國票金為因應金融市場波動，強化財務靭性，在去年底首次辦理現金增資，增資後國票金控雙重槓桿比，由增資前的123%降至目前112.8%，負債比由23.73%降至目前的13.31%，財務結構大幅改善且優於金控同業平均。在增資後，營運資金及資本結構進一步強化，有更大的風險胃納因應市場的波動，並且提升業務操作能量，蓄積成長的動能，且今年前2月累積稅後盈餘，亦較去年同期成長約50%以上，有助於未來長遠的擴大發展。