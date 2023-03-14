經典賽／中華隊倒數第2「球速只贏中國」！日本排名有料
第五屆棒球經典賽中華隊賽程已經落幕，雖然最後以2勝2負排名小組第五，沒能挺進東京巨蛋，但精彩的預賽表現不僅讓球迷動容，也讓世界看見台灣。然而這次無法晉級的主因，就是在於失分率過高，而根據投手的投球內容數據統計，中華隊的平均球速在18隊當中排名第17名，僅贏下中國，甚至也輸給「斜槓隊捷克」。
記者張嘉哲/綜合報導
擅長分析棒球數據的日本網紅aozora在推特上分享Baseballsavant統計數據表，發現各國投球的平均球速，前三名分別由多明尼加「平均球速96.4英里（155.1公里）」、哥倫比亞「平均球速95.8英里（154.2公里）」以及波多黎各「平均球速95.3英里（153.4公里）所拿下。
至於日本也排名第五「平均球速94.6英里（152.2公里）」，在前段班排名都是歐美國家來看，僅有日本是亞洲地區國家，顯然投手表現相當優異；而中華隊則排名第17名「平均球速90.0英里（144.9公里）」僅贏過中國「平均球速86.3英里（138.8公里）」，輸給澳洲「平均球速90.2英里（145.2公里）」以及斜槓隊捷克「平均球速90.6英里（145.8公里）」整體投手群表現可以再向上提升。
而對於這次中華隊無緣挺進8強，總教練林岳平也在賽後表示「這4場下來，我們要深刻去提升投手這個環節，我們有好的投手，但還沒有這麼強大，未來不管在職業還是基層，投手要再進步一點，我相信這四場比賽，我們都投入在球賽中，大家有看到我們的拚勁，只是最終沒有達到晉級的目標，往後中華隊還是會繼續加油」。