經典賽／五十嵐來台喝50嵐！球場合照曝光 台灣網友朝聖
前日本職棒球星「五十嵐亮太」在經典賽期間，隨著日本媒體也一起來台灣採訪，不少資深球迷一眼就認出他，一連好幾天都有網友捕捉到他在洲際棒球場穿梭的身影。然而，日前他在社群發出一張自己與「50嵐手搖飲」的合照，讓不少台灣網友朝聖回應「五十嵐終於見到50嵐了」。
記者張嘉哲/綜合報導
今年已經43歲的五十嵐亮太，曾效力日職東京養樂多與福岡軟銀隊，其名字因與台灣知名手搖品牌50嵐撞名，過去早就被網友熱議，而近日他來台採訪棒球經典賽，日前他就在IG貼出自己與「50嵐」的飲料合照，表示自己終於喝到台灣人氣飲料「50嵐」。
貼文一出，不少網友紛紛回應表示「五十嵐終於跟50嵐相見歡了」、「老闆來視察，不知道50嵐員工有沒有嚇到」、「老闆遠從日本來視察欸」、「Igarashi（五十嵐）喝IgarashI（五十嵐）」、「五十嵐大投手和50嵐大飲料，專業合照」、「莫名的有一種喜感，歡迎您來台灣！」
對於台灣今年在經典賽的表現，五十嵐亮太也曾在中荷大戰結束後表示「台灣隊打線真的和過去非常不一樣，（台灣打線）感覺比過去更強，打者有好成績投手投起來也會更輕鬆，我想現在的台灣隊打線也會為日本投手帶來很大的麻煩！」只可惜中華隊最後未能與日本在經典賽交手，期待下屆中華隊精采表現囉！