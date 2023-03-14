趙薇遭封殺一年半！47歲生日曬「素顏自拍照」憔悴吐近況
中國女星趙薇憑《還珠格格》小燕子紅遍兩岸，2021年8月突被中國官方點名為「劣跡藝人」，許多有她參與過的影視作品慘遭下架、除名，從螢光幕前消失一年半，疑似被全面封殺。去年10月曾更新IG曬出佛像照，不過仍未露臉。12日迎來47歲生日的她，終於曬出自拍照，還錄了一段話給粉絲，狀態似乎不錯，讓大批網友相當激動。
記者郭佩蓉/綜合報導
趙薇的工作人員12日在微博上傳趙薇素顏的慶生照，只見她肌膚白裡透紅，氣色不錯，對著鏡頭淺淺微笑，不過整體狀態大不如前，依稀能看見眼角的細紋，憔悴許多。隨後，她還以錄音的方式問候粉絲，「大家好，是我，謝謝大家今天都來到這裡，然後也都沒有走，我收到了你們的生日祝福，我希望你們每個人都快樂幸福」。
趙薇接著說，雖然是自己的生日，但她覺得跟平淡的每一天都一樣，「我們過好我們自己的每一天，日日是好日，希望你們都一切順利，工作、生活都幸福安康，愛你們」，雖然目前並沒有復出傳聞，不過此話也讓大批粉絲感動直呼：「愛妳，愛妳的日子，日日是好日」、「聽了錄音很感動，希望妳一切都好」、「一天聽了幾十遍了，流淚和嘴角上揚來回切換，」、「薇薇，生日快樂」、「是的，我們還沒走，而且這輩子都不會走，我們一起等」、「希望妳一切順利、健康平安」。
事實上，趙薇自2021年8月遭中國封殺以後，行蹤成迷，一度傳出她遠赴法國避風頭，但她後來又發文暗示自己人在北京，讓外界摸不著頭緒。去年6月因為爸爸過世在IG發文抒發心情，又怕引起關注緊急刪文，去年10月則是在IG貼出一張綠度母佛像照，讚嘆佛像是如此美麗，「願一切眾生皆能證悟真言：嗡 咧 度 達 度哈 度 達。」引人注意的是，就連她的IG大頭貼也一併換上了佛像的照片，不過對於她身在何處、狀態如何，她依舊保持神祕，沒有在貼文中透露任何線索。