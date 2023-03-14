曹佑寧、王淨IG放閃！「曖昧4符號」傳情 網笑：愛吃醋
25歲「新生代女星」、「北影影后」王淨2月與男星曹佑寧牽手逛街讓戀情曝光，兩人隨後也公開認愛，小倆口近日愈愛愈高調，閃瞎眾人。近日，王淨與許光漢、林柏宏飛往香港參加亞洲電影大獎，並於IG曬出美照，男友曹佑寧立刻現身留言區回覆4個符號，王淨也大方回應，讓網友們超嗨：「好閃」、「開始放閃了哭啊」、「所以什麼時候有合照呢」、「金牛座愛吃醋喔」。
記者郭佩蓉/綜合報導
王淨昨日在IG曬出一系列美照，臉上僅有淡妝，穿著平口小可愛、白色長裙，氣質又可愛。她也曬出與許光漢、林柏宏的合照，並在文內表示：「電影是影像、是夢境，是沒有隔閡的語言。這幾天既精彩又難忘呀，謝謝每一位不放棄造夢的人，我也想和你們一樣勇敢著」。
而男友曹佑寧這時也現身留言區，回應4個符號，分別是「飛機」、「～」、「拿取」和「線」，背後意義不明，猜測應該是想飛去香港將女友「拎」回台灣，王淨也回覆：「超級比一比？」似乎不懂男友傳這4個符號是什麼意思。網友們見狀也紛紛留言：「小曹哥哥很好呀！你們2個太甜了，好閃呀」、「開始放閃了哭啊」、「金牛座愛吃醋喔」、「閃瞎」，甚至還有網友敲碗兩人合照：「所以什麼時候有合照呢」。