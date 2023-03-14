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白色情人節告白衝了！「3星座」桃花旺爆　雙魚遇舊情人

▲今天是白色情人節，小孟老師表示射手、水瓶及巨蟹3星座感情運勢旺，而雙魚座則是招惹舊情人。（圖／取自pexels）
▲今天是白色情人節，小孟老師表示射手、水瓶及巨蟹3星座感情運勢旺，而雙魚座則是招惹舊情人。（圖／取自pexels）

記者徐銘穗/綜合報導

今天（3/14）是白色情人節，準備好告白或被告白了嗎？清水孟國際塔羅的小孟老師表示，白色情人節中有3星座感情運勢最旺，射手座桃花朵朵開、水瓶座異性緣超好、巨蟹座夫妻恩愛幸福，雙魚座則是容易招惹舊情人。

🔴牡羊座：
工作：信念帶動效益
感情：心靈情緒平靜
財運：政府為你加薪
牡羊幸運色：藕紫色  貴人:天蠍  小人:巨蟹

🔴金牛座：
工作：化解嚴重衝突
感情：主動負擔家事
財運：花小錢大享樂
金牛幸運色：藍綠色  貴人:魔羯  小人:金牛

🔴雙子座：
工作：懂得利用資源
感情：認識外國友人
財運：適合高額交易
雙子幸運色：淡粉色  貴人:處女  小人:牡羊

🔴巨蟹座：
工作：貴人出面幫忙
感情：夫妻恩愛幸福
財運：業務獎金兌現
巨蟹幸運色：抹茶色  貴人:天秤  小人:水瓶

🔴獅子座：
工作：不急躁有進展
感情：才華吸引桃花
財運：財務規劃得宜
獅子幸運色：奶茶色  貴人:射手  小人:雙子

🔴處女座：
工作：友善對待同事
感情：精心設計禮物
財運：工作獎金提高
處女幸運色：橡木色  貴人:牡羊  小人:處女

🔴天秤座：
工作：職場效益提升
感情：肯大方好相處
財運：理性控管支出
天秤幸運色：海藍色  貴人:巨蟹  小人:魔羯

🔴天蠍座：
工作：多閱讀有收穫
感情：分享未來計畫
財運：偏財進帳開心
天蠍幸運色：橙黃色  貴人:水瓶  小人:雙魚

🔴射手座：
工作：盡力做到最好
感情：桃花多朵朵開
財運：投資穩健成長
射手幸運色：紫晶色  貴人:獅子  小人:天秤

🔴魔羯座：
工作：學習效力提高
感情：展現獨特魅力
財運：開始大幅賺錢
魔羯幸運色：白銀色  貴人:金牛  小人:射手

🔴水瓶座：
工作：正確合理判斷
感情：異性緣超級好
財運：積極工作賺錢
水瓶幸運色：正紅色  貴人:雙魚  小人:天蠍

🔴雙魚座：
工作：做好市場調查
感情：舊情人回頭草
財運：交給專業規劃
雙魚幸運色：深綠色  貴人:雙子  小人:獅子

白色情人節是源於日本非正式節日，訂於每年3月14日。在日本，通常欲告白的女方會在情人節（2月14日）的時候送禮給心儀的對象，而收到禮物的一方，則會在3月14日回禮並告訴女方自己的心意。

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