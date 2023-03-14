教育部多國語言宣導 簡化新住民國中小學學歷認證流程
為了保障新住民在台灣就學、就業權益，教育部自105年起簡化來自中國以外的新住民國外國中小的學歷認證流程，節省新住民返回原生國查驗學歷的時間，申請人只須持國外國中小學學歷證明文件「畢(結)業證書或成績證明」及切結書至所在地的地方政府申請認證手續，非常方便。教育部國教署表示，歡迎有學歷認證需求的新住民朋友向所在地的地方政府洽詢認證手續。
記者賴正琳／綜合報導
國教署說明，隨著社會結構變遷，許多新住民在台灣就學或就業，難免會有學歷認證需求。國教署統計，111年地方政府辦理新住民國中小學歷認證通過案件總計249件，其中國中198件，占80%，國小51件，占20%。
另外，為了照顧來自中國的新住民，其相關國中小學學歷認證手續也簡化辦理。自111年6月16日起中國的國中小學學歷文件已無須經冗長的公證手續，申請人可依規定持「畢業證（書）或肄業證（明）書」至地方政府辦理認證。
國教署表示，為讓新住民更了解學歷認證服務，教育部特別委託國立暨南國際大學東南亞學系辦理「新住民及其子女國外國中小學學歷採認計畫」，並提供多國語言學歷認證宣導簡圖，宣達新住民國中小學歷認證流程簡化規定，讓新住民就學、就業更方便，歡迎有學歷認證需求的新住民朋友向所在地的地方政府洽詢認證手續。