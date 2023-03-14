高雄酒駕釀1死3傷！BMW男遭判9年10月 法院裁定延押2月
高雄黃子洋（28歲），前年12/26酒後駕車，高速撞上林姓男子一家4口，造成林妻死亡，林男及2名女兒也身受重傷，案經審理，高雄高分院判處黃男９年10月徒刑，但他與被害家屬均不服上訴，由於羈押期將屆，因此法院裁定即日起延長羈押2個月，可抗告。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，事發在前年12/26，黃男駕駛BMW轎車高速穿梭在市區，不料行經河東路、國民街路口時，不慎撞上正在過馬路的林男一家人，導致林男全身多處骨折、大女兒牙齒斷裂、林妻當場死亡；警方到場後更發現，黃男酒測值竟高達1.24毫克。
去年2/15黃男在地方法院，向被害人家屬下跪磕頭道歉，並表示願意將名下房產交出，做為賠償，但在6/7開庭辯論時，又辯稱當下以為是行人突然衝出來，導致自己煞車不及，讓倖存的林男聽後十分憤怒，認為先前的道歉，只是想拚交保，呼籲庭上依照殺人罪，從重量刑。
2022年7月1日，高雄地方法院依酒駕致死罪，判處黃男有期徒刑7年10月，檢方不服上訴高雄高分院後，從重改判9年10月徒刑，民事部分則須賠償3500萬元。
雙方對於二審判決均不服上訴，2審合議庭認為，黃男被檢方依殺人罪起訴，二審更是遭到重判，因此有逃亡可能，為確保訴訟能順利進行，裁定即日起延長羈押2個月。