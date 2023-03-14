越南外籍生手作告白巧克力　歡慶白色情人節

移民署新竹縣服務站與敏實科技大學外籍生在3月14日一起度過浪漫白色情人節，當天，服務站與敏實科大合作舉辦了「『移』起甜蜜『巧』遇情人節」活動，與越南籍產學專班生體驗親手製作草莓巧克力棒以及綜合果仁巧克力，該校餐飲系的大一新生DIY了告白巧克力，計畫將載滿「甜滋滋」心意的成品送給自己心儀的同學。
記者賴正琳／綜合報導
活動當天共計有38位女大生參與，移民署新竹縣服務站向她們介紹，白色情人節源於日本。在日本於2月14日西洋情人節當天，男女生朋友會向心儀的對象告白，而接受告白的男女就會在3月14日當天，回禮給對方，而在這一天，女生們通常都會手作巧克力或餅乾作為告白的禮物。黃同學聽到後，興奮地表示，等會兒一定要認真參與課程，再將親手做的巧克力禮盒送給男朋友。一樣來自於越南的新住民助教杜氏艷則開玩笑地說，會將禮物送給老公表達她的「愛與感謝」，但巧克力是自己最愛吃的零食，美味的草莓巧克力還是要留給自己獨享！
新竹縣服務站專員蕭綉如表示，敏實科技大學是移民署在新竹縣的策略聯盟大學之一，這次的白色情人節活動，除了讓外籍學生認識來自不同國家的文化外，也學習了如何利用巧克力製作出多種巧克力口味的甜點。服務站也藉此場合鼓勵學生們，好好把握來台讀書的機會，畢業後可以將所學發揮，找到理想工作繼續留台發展，更提醒同學們在臺求學期間，務必要遵守在台居留相關法令規定。順利取得學士學位後，除了可留台工作外，也鼓勵大家可以繼續攻讀碩士學位；若取得碩士學位，未來以「應聘」事由申請永久居留還得折抵1年居留期間。今天的活動感受到大一新生們滿滿的活力，希望同學們都可以順利告白成功外，也祝福大家能度過甜蜜開心的「白色情人節」。